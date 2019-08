Tunisie – Election présidentielle : Mohsen Marzouk dans la course électorale

Le président de Machrou Tounès, Mohsen Marzouk, a déposé vendredi sa candidature à l’élection présidentielle anticipée.

S’adressant aux médias, Marzouk a affirmé qu’il s’engagera à défendre le mérite de la compétence, le militantisme politique et la justice sociale, en plus des aspirations de la jeunesse tunisienne.

Le candidat a appelé les Tunisiens à participer aux élections législatives et présidentielle avec le moins de division possible tout en respectant l’éthique de l’action politique et en évitant les échanges d’insultes. Il a déclaré que le slogan de sa campagne se résume en la souveraineté, la dignité et le progrès.

Marzouk affirme avoir collecté 26 mille parrainages citoyens.

Il juge également normal le nombre important des candidatures à la présidentielle, mais à conditions que des débats de fond sur les différents programmes électoraux aient lieu.

Le candidat était accompagné de députés du groupe parlementaire de son parti et de ses sympathisants.

Mohsen Marzouk est l’un des fondateurs du mouvement Nidaa Tounès, rappelons-le, avant de le quitter et de fonder Machrou Tounès en mars 2016. En 2015, il a travaillé comme conseiller politique du défunt président Béji Caïd Essebsi.