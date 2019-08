Tunisie : Mounir Tlili, nouveau maire du Bardo

Mounir Tlili, tête de liste d’Al Badil Attounsi aux élections municipales partielles et ancien ministre des Affaires religieuses a été élue président de la municipalité du Bardo. Il a obtenu 16 voix, sur un total de 30

Dans une déclaration publiée jeudi, le partir se félicite d’avoir réussi à réunir la famille centriste moderniste au sein du conseil municipal du Bardo sans recours au mouvement Ennahdha.

Les élections partielles municipales du Bardo se sont déroulées le 14 juillet dernier. Les résultats ont été proclamés le 23 du même mois.

Listes partisanes

Ennahdha: 8 sièges avec 1429 voix et un taux de 26,96 pc

Al Badil Attounsi : 4 sièges, 658 voix et un taux de 12,41 pc

Afek Tounès: 4 sièges, 635 voix et un taux de 11,98 pc

Tahya Tounès: 3 sièges, 591 voix et 11,15 pc

Courant démocrate: 2 sièges, 423 voix et un taux de 7,98 pc

Béni Watani: 2 sièges, 314 voix et un taux de 5,92 pc

Listes indépendantes

Bardo d’abord: 3 sièges, 501 voix et un taux de 9,45 pc

Kolna Bardo: 2 sièges, 341 voix et un taux de 6,43 pc

La jeunesse du Bardo: 1 siège, 277 voix et un taux de 4,28 pc

Fidèles au Bardo: 1 siège, 182 voix avec un taux de 3,43 pc

A noter que le nombre des électeurs inscrits dans la circonscription du Bardo s’élève à 44901 et que seulement 5462 ont voté.

Le 23 avril 2019, le conseil municipal du Bardo a été dissous, et ce, 15 jours après la date de la démission de plusieurs de ses membres (18 sur un total de 30 membres).