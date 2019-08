Ligue des champions d’Afrique (tour préliminaire / aller) : le programme

Programme des rencontres du tour préliminaire (aller) de la Ligue des champions d’Afrique de football, prévues vendredi, samedi et dimanche :

Vendredi 9 août :

JS Kabylie (Algérie) – Al-Merrikh (Soudan)

Sonidep (Niger) – USM Alger (Algérie)

Samedi 10 août :

Green Egales (Zambie) – Orlando Pirates (Afrique du Sud)

KMKM FC (Tanzanie) – Deportivo de Augusto (Angola)

Brikama Utd (Gambie) – Raja Casablanca (Maroc)

Kano Pillars FC (Nigeria) – Asante Kotoko (Ghana)

African Stars (Namibie) – Kampala City (Ouganda)

Young Africans (Tanzanie) – Township Rollers (Botswana)

Green Mamba (Eswatini) – Zesco United (Zambie)

UD do Songo (Mozambique) – Simba SC (Tanzanie)

Cano Sport Academy (Guinée équatoriale) – Mekelle 70 Enderta FC (Ethiopie)

Rahimo FC (Burkina Faso) – Enyimba (Nigeria)

Stade malien (Mali) – Horoya AC (Guinée)

Nyasa Big Bullets (Malawi) – FC Platinum (Zimbabwe)

Dimanche 11 août :

Hafia FC (Guinée) – ES Sahel (Tunisie)

UMS de Loum (Cameroun) – AS Vita Club (RD Congo)

Société Omnisport de l’Armée (Côte d’Ivoire) – FC Nouadhibou (Mauritanie)

Fomboni FC de Moheli (Comores) – Côte d’Or FC (Seychelles)

LPRC Oilers (Liberia) – Génération Foot (Sénégal)

Buffles du Borgou FC (Bénin) – ASCK (Togo)

FOSA Juniors (Madagascar) – Pamplemousses FC (Maurice)

AS Otôho (Congo) – Mamleodi Sundowns (Afrique du Sud)

AS Tempête Mocaf (Centrafrique) – Al-Nasr (Libye)

Matlama FC (Lesotho) – Atlético Petroleos de Luanda (Angola)

Altabara FC (Soudan du Sud) – Al-Ahly (Egypte)

AO Cms (Gabon) – Elect Sport (Tchad)

Dekedaha FC (Somalie) – Al-Zamalek (Egypte)

Rayon Sports (Rwanda) – Al-Hilal (Soudan)

Aigle Noir C.S The Fighters (Burundi) – Gor Mahia (Kenya)

NB : les matchs retour se joueront les 23, 24 et 25 août.