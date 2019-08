Tunisie : Le nombre des titres subventionnés par le ministère des affaires culturelles en hausse en 2011-2015

Dans sa nouvelle newsletter du 29 juillet au 4 août 2019, le site “Tunelyz” a mis l’accent sur la hausse du nombre des publications subventionnées par le ministère des affaires culturelles pendant la période 2011-2015.

Selon les chiffres de l’open data du ministère des affaires culturelles, 763 titres ont bénéficié des mécanismes de subvention en 2011.

La subvention a augmenté dans les deux années qui ont suivi pour atteindre 889 titres pour l’année 2012 et 1010 titres pour l’année 2013.

En dépit d’un certain recul en 2014 (929 titres), le nombre des publications “subventionnées” a continué à grimer en 2015, atteignant les 1060 titres selon la même source. Durant la même période (2011-2015), le nombre total de publications a oscillé entre 1264 et 1495 titres.

Dans le même numéro, les répartitions des exportations tunisiennes en 2018 par continent, la part des énergies renouvelables dans le secteur électronique (2000-2014), les villes les plus touchées par la pollution atmosphérique en Tunisie ainsi que le profil de la diaspora tunisienne aux Etats Unis, sont au menu de cette lettre d’information.

