Ford Motor Company lance la 20ème édition de son programme « Conservation & Environnemental Grants», avec un budget de 50 000 dollars alloués aux candidats qui seront retenus au niveau de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.

Cette année, une catégorie spéciale sera créée: inspirée de la thématique de la Journée mondiale de l’environnement, intitulée «Combattre la pollution de l’air ». Dans ce cadre, une subvention spéciale, d’un montant de 6 000 dollars, sera attribuée au projet qui saura proposer le meilleur plan destiné à lutter contre la problématique de la pollution de l’air.

Plusieurs projets, venant du Maroc, d’Algérie, du Bahreïn, d’Égypte, d’Iraq, de Jordanie, du Koweït, du Liban, d’Oman, d’Arabie saoudite, de Tunisie et du Yémen, sont éligibles pour bénéficier des subventions. Ils sont articulés autour de l’un des trois domaines principaux suivants : Education, protection de l’environnement naturel et ingénierie de la conservation.

Deux autres catégories recevront également un soutien financier pour leurs projets gagnants: la catégorie « Best in Research » qui se décline en propositions se basant sur la recherche pour essayer de trouver et de mettre en œuvre des solutions à un problème environnemental spécifique, et la catégorie « Best in Community Engagement », pour les projets qui témoignent le mieux de l’engagement communautaire.

Les personnes ou les organisations ayant des projets en cours axés autour de l’un des domaines d’intervention principaux sont invitées à postuler en téléchargeant ici le formulaire et en l’envoyant par courrier électronique à FMEGrant@ford.com .

Les candidatures seront reçues à partir du 1er août. La date limite de soumission des candidatures est fixée au 1er septembre 2019 à 18h00. Le vote du jury aura lieu en septembre et les gagnants seront annoncés en octobre de cette année.

« La pollution atmosphérique est un problème mondial complexe. Chez Ford nous continuons à travailler sans relâche dans le but de réduire notre empreinte écologique, mais aussi de développer des innovations à même de nous positionner en tant que partenaire de choix vis à vis de nos clients » a déclaré Randy Krieger, Président de Ford Direct Markets.