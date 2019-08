Ligue 1 (Calendrier 2019-2020) : Tirage au sort

La fédération tunisienne de football (TFF) a effectué, jeudi, le tirage au sort du calendrier des matches de la phase aller du championnat de la Ligue 1 professionnelle pour la saison sportive 2019-2020 qui s’étalera du 23 août au 29 décembre.

La cérémonie du tirage au sort s’est déroulée en présence des représentants des 14 clubs engagés.

La première journée prévue entre le 23 et 25 août courant, proposera d’entrée un petit derby entre le Club Africain (5e lors du dernier exercice) et le Stade Tunisien (10e), tandis que l’Espérance de Tunis, tenant du titre, entamera la défense de son bien par un déplacement à Tataouine.

Quant au dauphin étoilé, il recevra le nouveau promu, CS Chebba, alors que le CS Sfaxien, 3e lors du dernier exercice, se rendra chez l’US Monastir (7e).

L’US Ben Guerdane (4e) ouvrira quand à elle sa saison face à l’ES Metlaoui (9e), tandis que le CA Bizertin (6e) offrira l’hospitalité au CS Hammam-lif (12e).

Le derby de la capitale opposant l’Espérance de Tunis au C.Africain est prévu pour la 9e journée. Il sera précédé de deux classicos, lors des 6e et 7e journées, qui verront le club sang et or affronter respectivement le CS Sfaxien à Sfax et l’Etoile du Sahel à Tunis.

L’autre classico mettant aux prises la formation étoilée à l’équipe noir et blanc, aura lieu lors de la 10e journée.

Pour rappel, voici le calendrier de la phase aller:

1re journée: 23-25 août

2e journée: 27 et 28 août

3e journée: 13 et 14 septembre 2019

(Matchs en retard): 24 et 25 septembre 2019

4e journée: 27-29 septembre 2019

(Matchs en retard): 01 et 02 octobre 2019

5e journée: 04 et 05 octobre 2019

6e journée: 22 et 23 octobre 2019

7e journée: 01-03 novembre 2019

8e journée: 08-10 octobre 2019

9e journée: 22-24 novembre 2019

10e journée: du 29 novembre au 01 décembre 2019

(Matchs en retard): du 03 au 04 décembre 2019

11e journée: 06-08 décembre 2019

12e journée: 13-15 décembre 2019

13e journée: 27-29 décembre 2019

Programme de la première journée :

CA Bizertin – CS Hammam-lif

Club Africain – Stade Tunisien

CS Chebba – Etoile du Sahel

US Monastir – CS Sfaxien

ES Metlaoui – US Ben Guerdane

JS Kairouan – AS Soliman

US Tataouine – Espérance de Tunis.