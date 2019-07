Tunisie – JMC 2019 : Liste des spectacles sélectionnés pour la compétition officielle

Treize spectacles ont été sélectionnés pour la compétition officielle de la 6ème édition des Journées Musicales de Carthage (JMC 2019) qui se déroulera du 11 au 18 octobre 2019. Le comité de la présélection a reçu 138 candidatures dont 37 dossiers tunisiens, et 101 de l’étranger.

Ci-joint la liste des artistes sélectionnés:

– Lobna Nooman et Mehdi Chakroun (Tunisie) avec “Al Walleda”

– Aleph Quintet Music (Tunisie- Belgique) avec “Aleph Quintet Music”

– Mohamed Khachnaoui (Tunisie) avec “Dendri”

– Gultrah Sound System (Tunisie) avec “Gultrah Sound System”

– Sabrine Jenhani (Tunisie) avec “Zay”

– Nasredin Chebli (Tunisie) avec “Yufa”

– Rabie Labidi (Tunisie) avec “Tresses”

– Wafa Harbaoui (Tunisie) avec “Entre deux”

– Ghassen Fendri (Tunisie-France) avec “Sound(e)scape”

– Faraj Suleiman (Palestine) avec “The Dragon of Symphonic Fairy”

– Kanazoe Orkestra (France- Burkina Faso) avec “Mirya”

– Lornoar (Cameroun) avec “Lornoar”

– Soukaina Fahsi (Maroc) avec “Soukaina Fahsi”

Le comité de présélection est composé comme suit : Chiraz Ben Mrad (journaliste et critique culturelle), Ikbal Hamzaoui (artiste et professeure universitaire en musique et musicologie), Mohamed Zied Zouari (musicien, violoniste, compositeur et professeur universitaire en musique et musicologie), Rafik Gharbi (universitaire et musicien), Sami Ben Said (musicien) et Adel Bondka (musicien, guitariste, compositeur).