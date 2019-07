Tunisie : l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne rend hommage à Béji Caïd Essebsi

L’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a rendu hommage, jeudi matin, au président de la république Béji Caïd Essebsi, décédé à la date du 25 juillet 2019 à l’hôpital militaire de Tunis, présentant ses condoléances à sa famille et à l’ensemble du peuple tunisien.

Dans un communiqué rendu public le 26 juillet 2019, l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a précisé que Monsieur Béji Caïd Essebsi avait été étudiant de la Faculté de droit de l’Université de Paris de 1949 à 1952 et il avait reçu les insignes de docteur honoris causa de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en 2015″ lors d’une visite officielle qu’il avait effectué en France, relatant son discours prononcé à l’occasion.

“Lors des quelques rencontres que j’ai eu l’honneur d’avoir avec le président Essebsi, j’ai pu apprécier sa générosité, son énergie et sa sagesse caractéristiques des grands tunisiens qui ont marqué ma vie et mon enfance. Toutes mes pensées émues vont à sa famille et à mes frères et sœurs de Tunisie” a réagi Georges Haddad, président de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne sur le site officiel de l’Université.