Kébili : 4 incendies maîtrisés dans l’ancienne oasis

La brigade régionale de la protection civile est parvenue, lundi, à l’aube, à maîtriser quatre incendies, qui se sont déclarés, vers une heure du matin, à différents endroits de l’ancienne oasis, à Kébili.

La même source a indiqué que trois camions ont été mobilisés pour maitriser le feu et empêcher sa propagation, souligne, à l’agence TAP, le lieutenant colonel Mabrouk Saafi, directeur régional de la protection civile. Ces incendies ont endommagé, partiellement ou totalement, 60 palmiers (17 de deglet Nour et le reste de ‘’Motlaq’’), et détruit 30 mètres de clôture en feuilles de palmier et une surface importante d’herbes sèches.

Au cours de l’intervention des pompiers, une bouteille de gaz située dans une cabane à l’intérieur de l’oasis, a explosé sans faire de blessés.