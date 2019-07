Eclipe partielle de la Lune : la CST organise mardi la 17e session de la Nuit des Etoiles

A l’occastion de l’Eclipse partielle de la Lune, qui aura lieu mardi 16 juillet, et du 50e anniversaire de le descente de l’homme sur la Lune, la Cité des Sciences à Tunis (CST) annonce l’organisation de la 17e session de la Nuit des Etoiles.

“Une soirée où science et art seront mêlés, dans une ambiance riche et festive de 19h00 à minuit. Des animations variées seront proposées en collaboration avec la Société Astronomique de Tunisie (SAT)”, indique la CST dans un communiqué.

Au programme de la soirée, des conférences scientifques: “l’Eclipse partielle de la Lune” sera expliquée par Naouefel Ben Maaouia, chef de service de l’Univers à la CST; “la mission Insight de la planète Mars”, sera donnée par dr Salma Barkaoui, chercheur aux laboratoires du CNES et du JPL de la NASA et collaboratrice dans le projet Insight; “le soleil et la mission Parker Solar Probe” sera présentée pr Pr Noureddine Raouafi, professeur universitaire responsable scientifique de la mission Parker Solar Probe à la NASA et “l’observation spatiale de la Terre pour le diagnostic des changements climatiques” sera donnée par dr Mehrez Zribi, directeur de recherche au CNRS (France) et responsable de l’équipe Systèmes d’Observations du CESBIO, indique-t-on de même source.

Plusieurs autres rubriques, comme une session scientifique spéciales Nuit des Etoiles, une randonnée céleste à travers les télescopes pour observer les différentes étapes de l’Eclipse partielle de la Lune, les planètes Saturne et Jupiter de 20h00 à minuit, en plus d’un Live Streaming commenté, des stands d’animation et des expériences scientifiques ludiques, seront au rendez-vous.

La participation aux ateliers d’observations télescopiques de l’Eclipse de la Lune est des planètes Saturne et Jupiter est sujette à réservations, lors des achats des tickets d’entrée, vendus sur le site Teskerti.tn, rappelle la Cité des sciences dans son communiqué.

Les tarifs sont uniques (avec ou sans réservation):

Enfants : 2 dt

Etudiants: 5 dt

Adultes: 8 dt