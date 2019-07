FairgroundFest 2019 : Musique et Art show du 19 au 21 juillet à l’Eco-village de Sousse

C’est à l’Eco-village de Sousse, que la 4ème édition du Fairground Festival, aura lieu du 19 au 21 juillet et réunira des compositeurs de musique électronique du monde entier.

Pour cette saison estivale 2019, le Fairground Festival remettra la roue en marche pour une nouvelle édition sur le vaste et mythique site de l’Ecovillage.

Ce quatrième chapitre sera dédié à la musique, à l’art et au spectacle, un héritage des toutes premières éditions dont le souvenir iconique est resté bien ancré dans la mémoire des amoureux du bon son.

Pendant les deux jours, les Fairgroundgoers auront accès libre à tous les quartiers soigneusement choisis et situés de part et d’autre du site écologique. Avec un son ultramoderne et une production scénique inspirante, le paysage sonore et visuel sera en abondance dans tous les environnements étonnants du festival.

Avoir la possibilité de se déplacer librement entre les différents espaces est le leitmotiv du lancement du Fairground, en offrant une immersion totale dans le décor ambulant et poétique du FairgroundFest. ” Le plus beau voyage, c’est celui qu’on n’a pas encore fait ” lit-on dans la note de présentation.

Pour cette année, le camping du FairgroundFest rouvrira ses portes en offrant la possibilité de louer une des tentes-dôme équipées ou en ramenant et installant sa propre tente en pleine nature.

L’art visuel et sonore en plein air sera au rendez-vous avec un grand nombre de talents et de grands acteurs spécialement venus des quatre coins du monde. Des artistes qui pour la plupart seront pour la première fois en Tunisie pour défendre ce que le Fairgroundfest a toujours défendu, la musique et le dancefloor. Le programme de cette année comprend des artistes des plus massifs et des plus respectés de la planète et en Tunisie, en citant entre autres Adriatique, Oceanvs Orientalis (Live), Mano Le Tough, Woo York (Live), Stavroz (Live), Hunter/Game, Satori (Live)…

Lancé en Juillet 2016 sur le site de l’Ecovillage, le Fairground Festival est maintenant reconnu comme l’un des meilleurs festival de destination en Tunisie pour les amateurs de musique électronique underground.