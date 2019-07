Tunisie : Le nouvel hôtel de la FTF comprendra 2 étages et sera opérationnel en 2020

Initialement composé d’un seul étage au rez-de-chaussée, le nouvel hôtel de la Fédération Tunisienne de Football sera élevé d’un autre étage suite à la dernière modification opérée, annonce la FTF samedi .

Situé près du siège de la fédération et construiit sur une superficie de 2400m², l’hotel comprendra 32 chambres et sera doté d’une salle d’audio-visuel, un restaurant, un espace de jeux et de loisirs pour les joueurs, et un parking de stationnement.

Les travaux suivent leur cours à un rythme régulier et l’établissement devrait être opérationnel à partir du premier trimestre 2020, selon la fédération.

Toutefois, la FTF attend encore l’accord du ministère de la Jeunesse et des Sports pour exploiter les aires situées à l’intérieur du siège de la Fédération et entreprendre des travaux de réaménagement, notamment les terrains d’entraînement en gazon naturel, l’éclairage, les vestiaires et la mise en place des installations sportives et médicales, précise la même source.