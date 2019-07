Monastir-Métro du Sahel : 4 navettes nocturnes supplémentaires

Quatre navettes nocturnes seront lancées, par le métro de Sahel, à compter du 15 juillet jusqu’au 15 août, fait savoir, à l’agence TAP, Mohamed Belhaj Sghaier, directeur commercial du Métro du Sahel.

Les navettes nocturnes auront lieu, respectivement :

– à 22h00 à partir de la station de Sousse-Bab Jedid en direction de Monastir,

– à 23h45 de Sousse-Bab Jedid vers Monastir,

– à 23h00 de la station d’Habib Bourguiba à Monastir vers Sousse

– à 00h30 de Monastir vers Sousse-Bab Jedid.

Les trains seront climatisés et équipés d’un système de vidéosurveillance.

Une rame sera dotée de Wifi et de bibliothèque numérique, englobant des films, des contes, des dessins animés ainsi que des documentaires en langue arabe et française pour tous âges.

‘’Les voyageurs peuvent accéder à cette bibliothèque numérique à travers leur téléphone mobile,’’ ajoute la même source.

Le nombre de voyages quotidiens passe, ainsi, de 42 à 46, entre Monastir et Sousse, transportant en moyenne 30 mille voyageurs, par jour.

Selon le directeur commercial du métro du Sahel, le lancement de cette desserte nocturne s’inscrit dans le cadre de la volonté de la SNCFT et de la région de dynamiser l’activité économique et culturelle, durant la saison estivale et de faciliter le transporter des ouvriers, des vacanciers et des touristes.