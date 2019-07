Découvrez la nouvelle Série A de Samsung

Toujours déterminé à repousser les limites du progrès technologique et de l’innovation, Samsung Electronics ne cesse de proposer à sa clientèle des modèles et des séries de plus en plus intelligents, qu’ils soient de moyenne ou haute gamme.

Pour souffler un vent d’innovation sur le marché des smartphones et faire connaître ses nouveau-nés, Samsung organise un cocktail “à la découverte de la série A de Samsung”. L’objectif de cette manifestation est de faire découvrir au public tunisien le nouveau Galaxy A. Il s’agit d’une gamme de téléphones qui permet à la nouvelle génération de faire ce que les autres ne peuvent pas faire ou imaginer.

La nouvelle Série Galaxy A apporte des améliorations aux principales fonctionnalités qui prendront en charge des interactions en temps réel, avec des options diverses afin de répondre aux besoins des utilisateurs en constante évolution.

La nouvelle génération prend forme

Dans cette nouvelle ère de spontanéité, de créativité et de contenu en direct, les utilisateurs ont de plus en plus besoin d’appareils et de téléphones capables de suivre le rythme. C’est conscient de cette exigence que Samsung proposa des technologies mobiles innovantes à travers ses nouveaux modèles: A10- A20- A30 – A50 – A70 et A80.

Conçue pour être en phase avec la manière dont les utilisateurs se connectent aujourd’hui, cette nouvelle série présente divers dispositifs puissants capables d’accompagner ces habitudes d’utilisation spontanée. Ainsi, avec un appareil photo révolutionnaire, un grand écran et une batterie puissante, ces appareils sont conçus spécialement pour une génération qui souhaite enregistrer et partager « en direct » ses passions, ses expériences à chaque instant de sa vie.

Une série A conçue pour l’ère du direct

Avec la série Galaxy A, les utilisateurs peuvent découvrir de manière transparente l’écosystème Galaxy et des services-clés tels que Samsung Health, Samsung Pay, Bixby, etc.

Grâce à un appareil photo multi-objectif avec ultra grand angle, la série A vous livre des photos parfaites qui feraient pâlir d’envie les plus grands photographes.

L’appareil photo ultra grand angle dispose d’un champ de vision à 123 degrés, équivalent à la vision humaine, pour capturer en direct le monde qui vous entoure. Un appareil photo unique avec trois objectifs qui pivotent de l’avant vers l’arrière pour des photos et vidéos réussies d’un côté comme de l’autre.

Muni de son superbe écran Infinity, grand et brillant, ces smartphones offrent des détails précis, une sensation de profondeur et des couleurs naturelles pour une expérience ultra immersive. Avec un écran Super AMOLED qui donne vie à tous vos contenus préférés, ces appareils sont encore plus sublimes pour diffuser en direct, jouer ou regarder des films comme au cinéma.

Conçue pour rester toujours connecté, la puissante batterie du Galaxy A possède une longue autonomie qui permet de rester en direct et disponible. Sans compter sa charge ultra rapide, qui permet à votre téléphone de repartir en un temps record.

Fidèle à sa réputation de protéger autant que faire se peut ses appareils et les données personnelles, Samsung n’a pas dérogé à la règle avec cette nouvelle série. Avec le cryptage intégré dans le matériel et “Samsung Knox” installé dans l’ADN du Galaxy A, votre téléphone et vos données sont protégés par une sécurité renforcée. Le propriétaire de l’appareil reste ainsi le seul à pouvoir le déverrouiller grâce au capteur d’empreinte digitale sur l’écran. Sans compter la vitre renforcée Gorilla Glass qui protège votre téléphone dans toutes vos aventures en direct (résistance aux chutes et aux températures extrêmes).

Quelques descriptifs de la gamme Samsung A

Galaxy A10: Une réponse parfaite à vos besoins

Grâce à son écran HD+ de 6,2 pouces que vous allez adorer regarder. L’écran Infinity-V transforme votre expérience en vous plongeant au cœur de l’action, d’autant plus que son design simple et sa finition brillante et originale en plastique, le Galaxy A10 tient parfaitement dans la main. Il vous permettra de prendre des photos à couper le souffle avec l’appareil photo arrière de 13 MP et l’appareil photo frontal de 5 MP. D’un autre côté, sa batterie de 3 400 mAh vous accompagne toute la journée. Le A10 offre également une protection personnalisée grâce à la technologie de reconnaissance faciale. Rien de plus simple: placez votre téléphone devant votre visage pour le déverrouiller et y accéder facilement.

Galaxy A20: Capturez des moments inoubliables

Doté d’un double appareil photo, le Galaxy A20 vous permet de prendre des photos claires et nettes. Profitez de perspectives incroyables avec l’appareil photo ultra grand angle. Les modes grand angle et ultra grand angle vous permettent d’élargir le cadre de vos photos et de réaliser facilement de superbes panoramas. L’appareil photo arrière comprend un objectif 13 MP et un ultra grand angle 5 MP à 123°.

Côté frontal, le A20 embarque un appareil 8 MP qui embellit vos selfies, et avec la mise au point spéciale selfie, vous obtenez un léger flou d’arrière-plan qui fait ressortir votre personnalité.

Admirerez vos prises sur un grand écran HD+ sAMOLED de 6,4 pouces. Avec seulement 7,8 mm d’épaisseur, le Galaxy A20 tient parfaitement dans la main. Pour le déverrouiller, placez simplement votre doigt sur capteur arrière. Par ailleurs, sa batterie de 4 000 mAh vous permettra de profiter amplement de ses fonctionnalités et en prime, il intègre la fonction de charge rapide. Activez le mode Nuit pour reposer vos yeux et vous préparer à dormir.

Galaxy A30, des fonctionnalités avancées

Conçu pour les personnes actives, le Galaxy A30, est équipé d’une puissante batterie de 4.000 mAh à chargement rapide. L’écran Super Amoled Infinity-U de 6,4 pouces d’un bord à l’autre offre une expérience immersive, idéale pour jouer, regarder des vidéos, effectuer plusieurs tâches et naviguer sur Internet.

Créé pour une expérience mobile plus fluide, l’A30 contient des fonctionnalités avancées tel qu’un appareil photo double, incluant un objectif à très grand angle ainsi qu’un accès simple et sécurisé avec une fonction de déverrouillage par empreinte arrière et un déverrouillage intuitif de la face.

Galaxy A50, l’Intelligence Artificielle

Avec son appareil photo haut de gamme, sa batterie longue durée à charge rapide et son écran Infinity-U, le Galaxy A50 permet de rester connectés à votre univers digital. Son objectif Ultra Wide permet également de photographier le monde sans limites. Associé à la fonction « intelligent switch » (commutateur intelligent), l’appareil photo peut identifier le mode Wide Shot et recommander le moment idéal pour s’en servir.

Doté de l’Intelligence Artificielle, l’appareil aide à saisir les meilleures scènes grâce au “Scene Optimizer”, fonction d’optimisation de la scène.

Galaxy A70, plus grand écran pour jouer

Le Galaxy A70 donne vie à vos contenus préférés grâce à son superbe écran Infinity-U FHD+ sAMOLED de 6,7 pouces. Idéal pour le streaming et pour regarder vos séries préférées, le format d’image élargi 20:9 offre une expérience de visionnage à couper le souffle.

Le Galaxy A70 présente un look minimaliste avec des capteurs intégrés et un lecteur d’empreinte digitale sur l’écran. Son design 3D avec finition Glasstic au dos tient parfaitement dans la main, même en déplacement.

Galaxy A80 s’adapte à votre rythme

Equipé d’un écran Super AMOLED de 6,7 pouces avec une définition Full HD+ avec un slider, Samsung Galaxy A80 est un smartphone qui permet d’utiliser son triple-capteur dorsal… Le Galaxy A80 s’adapte à votre rythme de vie en réduisant les émissions de lumière bleue et en activant le mode nuit pour vous préparer à dormir. Il peut même laisser votre téléphone déverrouillé et jouer de la musique lorsque vous êtes en voiture.

A propos de Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung inspire le monde et façonne l’avenir grâce à ses idées et technologies innovantes. L’entreprise réinvente ainsi le monde de la télévision, des smartphones, des objets connectés, des tablettes, de l’électroménager, des réseaux, du stockage, des systèmes LSI, de la fonderie et des LED.