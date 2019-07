CAN-2019 : “On l’a volé à personne, c’est notre mérite “(Giresse)

Alain Giresse (sélectionneur de la Tunisie), qualifié pour les demi-finales de la CAN) a déclaré :”On est les premiers à battre Madagascar. Il fallait le faire pour se qualifier.

Cela prouve la qualité de cette équipe. On est très satisfaits. Quand on est arrivé à ce stade-là, ce que la Tunisie attendait depuis plusieurs années…

On veut aller le plus loin possible. On l’a volé à personne, c’est notre mérite. (…) C’est une bonne chose de remarquer des buts. Ca fait du bien que les joueurs retrouvent cette confiance.”

Nicolas Dupuis (sélectionneur de Madagascar, éliminé en quarts de la CAN) a déclaré : “Je suis très fier de ce que les joueurs ont fait depuis le début de la CAN.

Je leur tire un coup de chapeau énorme. Aujourd’hui, la marche était trop haute. Me concernant, ça a bien peu d’importance. Je suis quelqu’un de fidèle et ma priorité est à Madagascar. Je ne sais pas si la priorité de Madagascar est de me garder (…)

Cela va être difficile de faire mieux la fois prochaine! Il y a beaucoup de travail à faire à Madagascar. Il faut se servir de ce qu’on a fait pour dire que le travail paye. il faut continuer à travailler, ou sinon ça peut être quelque chose d’éphémère. Il faut revenir au travail (…)

Je n’ai même pas de regrets car on n’avait pas beaucoup de solutions, on manquait de percussion, de liant. On jouait un peu trop bas car en face, il y avait une belle équipe”.