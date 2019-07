Tunisie-Pèlerinage  : “La route vers La Mecque” pour un Haj sans fatigue  

11 700 pèlerins tunisiens iront au Haj, avec une particularité cette année: l’Arabie Saoudite vient de lancer son opération pèlerinage appelé “La Route vers la Mecque“.

Le coup d’envoi de cette action aura lieu à Tunis et facilitera considérablement la vie des futurs pèlerins.

Il s’agit de réaliser toutes les procédures d’entrée sur le territoire saoudien, qu’il s’agisse du contrôle douanier ou de la police frontières, à Tunis même à l’aéroport Tunis-Carthage. Une équipe d’agents saoudiens se déplacera à l’occasion et assurera l’achèvement de toutes les démarches nécessaires.

Une première d’après les responsables saoudiens qui comptent organiser prochainement une conférence de presse pour expliquer les raisons de cette décision et ses avantages pour nos pèlerins.

Plus que des avantages, ce sont des privilèges accordés à la Tunisie, premier pays arabe à en bénéficier et qui épargnent à nos pèlerins les longues files d’attente devant les services de douanes et de police saoudiens au bout d’une traversée plutôt épuisante et de 6 heures de vol.

Il est attendu que le président de la République sera le 23 juillet prochain à l’aéroport pour assister à l’embarquement du premier contingent des Hajij tunisiens.

A.B.A