Tunisie – FIC 2019 : Le Lac des Cygnes du Ballet Saint-Pétersbourg ouvre le bal de la 55ème édition du festival

Le Ballet Saint- Pétersbourg donnera demain jeudi le coup d’envoi à la 55ème édition du Festival International de Carthage (FIC) avec son interprétation du grand classique universel de Tchaïkovski “Le Lac des Cygnes”.

“Quarante danseurs du Ballet Saint -Petersburg seront présents demain jeudi dans la première représentation du ballet dans le monde arabe et en Afrique” a souligné la directrice du ballet Ananstasia Lomachekova dans une conférence de presse tenue mercredi, au Théâtre des jeunes créateurs à la Cité de la Culture.

Parlant de l’adaptation du ballet, “Le Lac des Cygnes” composé par Tchaïkovski en 1877, la directrice a indiqué que la version du Ballet Saint-Pétersbourg est un peu différente de la version initiale avec une fin heureuse dans laquelle le cygne redevient jeune fille et où l’histoire d’amour finit bien entre Odette et Siegfried.

D’une durée de deux heures et demie, “Le Lac des Cygnes ” du Ballet Saint -Pétersbourg propose un spectacle assez fidèle à la première version chorégraphié par Marius Petipa et Lev Ivanov en 1895, tout en offrant une version plus courte (deux heures et demie au lieu de quatre initialement) de la chorégraphie révisée par Konstantin Sergueev en 1950.

A la fin de la conférence de presse, les quatre danseurs étoiles, en costumes campant les principaux rôles du ballet, ont généreusement accepté de faire une petite démonstration aux média présents, un avant goût du spectacle qui s’annonce plein de couleur et de raffinement accessible à tous les publics.