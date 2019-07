CAN 2019 (quarts) : “Le match s’annonce ardu face au Madagascar” (Alain Giresse)

Le sélectionneur de l’Equipe de Tunisie de football, Alain Giresse, a estimé que la confrontation face à Madagascar, jeudi au Caire, pour le compte des quarts de finale de la CAN 2019, s’annonce ardue, mettant l’accent sur la vigilance et l’impératif de ne pas prendre à la légère l’adversaire qui prend part pour la première fois à une phase finale.

Lors d’une conférence de presse tenue mercredi au stade Essalam au Caire, Giresse a qualifié Madagascar de “surprise de la CAN”, affirmant qu’il a livré de belles prestations jusqu’ici “même s’il participait pour la première fois à la Coupe d’Afrique des Nations”. Il a indiqué qu’il forme équipe respectable et passe par une période faste.

“La sélection tunisienne doit livrer un grand match contre un concurrent qui n’a pas un grand engagement physique, mais compte dans ses rangs des joueurs dotés de grandes qualités techniques et d’une grande vivacité”, a-t-il prévenu.

L’attaquant tunisien Taha Yassine Khenissi a déclaré de son côté que l’équipe nationale jouera sous pression demain, bien qu’elle affronte une équipe “néophyte”, mais qui est bien organisée et qui a réussi à créer la surprendre pour sa première apparition en phase finale continentale de la CAN 2019.

“La belle réaction montrée par les joueurs face au Ghana doit être rééditée pour le reste du parcours du onze national, à commencer par la confrontation face à la sélection malgache”, a-t-il souligné.

L’entraîneur de l’équipe malgache Nicolas Dupuis s’est dit heureux de rencontrer l’équipe tunisienne, “une des meilleures équipes africaines”, indiquant que son équipe évoluera “sans trop de pression”, d’autant plus qu’elle avait atteint l’objectif qu’elle s’était fixé.

“Les joueurs sont fatigués étant donné qu’ils ne sont pas habitués à ce rythme de jeu élevé, mais ne sont pas précipités pour autant pour le retour au pays. Nous voulons rester le plus longtemps possible en Egypte. Ce que nous avons accompli est très honorable et nous voulons rééditer plus de performances”, a-t-il ajouté.

Dupuis a abordé la façon dont l’équipe tunisienne a joué, soulignant que son style de jeu était différent des autres équipes que son équipe a affrontées jusqu’à présent. “C’est un style similaire à celui de Madagascar, ce qui offrira un beau spectacle au public”, a-t-il affirmé.

Andria Carolus, l’attaquant malgache du club saoudien Ohod, a indiqué pour sa part connaître les joueurs tunisiens, en particulier des joueurs évoluant en championnat saoudien, se déclarant un admirateur de Wahbi Khazri, qu’il suit en championnat de France.

La Tunisie affrontera Madagascar, jeudi 11 juillet, en quarts de finale de la CAN, au Stade Essalam au Caire à partir de 20h00, heure tunisienne.