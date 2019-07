Olympisme : Le CIO lève la suspension du Koweït

Le Comité international olympique a levé “pleinement” vendredi la suspension du Koweït, sanctionné depuis octobre 2015 en raison d’ingérences gouvernementales et l’adoption d’une loi controversée sur le sport, a annoncé le CIO.

La commission exécutive de l’instance a pris cette décision “à la suite de la mise en oeuvre concluante de la feuille de route arrêtée entre toutes les parties”.

Cette suspension avait été provisoirement levée en août 2018 après l’adoption par le Parlement koweïtien d’une nouvelle loi sur le sport et la conclusion d’un accord pour la tenue de nouvelles élections au sein de toutes les organisations sportives du Koweït, ce qui avait permis aux athlètes du pays de participer aux Jeux asiatiques et aux Jeux olympiques de la Jeunesse.

Une feuille de route avait alors été établie afin de lever définitivement la suspension.

Le CIO a expliqué que les trois étapes définies par cette feuille de route ont été accomplies, à savoir “la révision et l’adoption de nouveaux statuts pour les clubs de sport, suivies d’élections”, “la révision et l’adoption de nouveaux statuts pour les fédérations nationales de sport, suivies d’élections”, et “la révision et l’adoption des statuts du Comité national olympique koweïtien, suivies d’élections”.