Ahmed Adhoum : Garantir la sécurité des mosquées et rassurer les fidèles

Le ministre des Affaires religieuses, Ahmed Adhoum a appelé à la nécessité de suivre de près les mosquées et les lieux de culte afin de garantir leur sécurité et de rassurer les fidèles et ce, en coordination avec toutes les parties concernées, saluant le rôle et les efforts des prédicateurs et des préposés aux affaires du culte rattachés au ministère.

Lors d’une réunion, jeudi, avec les hauts cadres du ministère, Adhoum a évoqué la circulaire n°5 de 2015 fixant les horaires d’ouverture des mosquées et des lieux de culte et proscrivant toutes les formes l’atteinte à leur intégrité.

Le ministère des Affaires religieuses prendra toutes les mesures nécessaires pour garantir la neutralité des lieux de culte, particulièrement pendant les prochaines élections, a-t-il averti.

Rappelant qu’au moins dix kilogrammes de matières explosives, minutieusement cachés sous un arbre planté dans le patio de la mosquée El-Ghofrane, à la cité Intilaka, ont été trouvés, mercredi 3 juillet, par les unités sécuritaires spécialisées, selon la correspondante de l’agence TAP citant des sources du District de la Garde nationale de l’Ariana.

Les mêmes sources ont indiqué que les unités sécuritaires spécialisées ont procédé au transport de ces matières explosives pour effectuer les analyses techniques nécessaires et ont ouvert une information judiciaire pour déterminer l’éventualité d’un lien entre les matières explosives saisies et le double-attentat survenu jeudi dernier à Tunis et l’opération de mardi soir à la Cité Intilaka.

Plus tôt dans la journée, le porte-parole du ministère de l’Intérieur, Sofiène Zaag, a rassuré que la situation sécuritaire à la Cité Intilaka est sous contrôle après l’opération menée mardi soir par les forces de sécurité qui a permis de neutraliser le terroriste Aymen Smiri qui s’est fait exploser en actionnant sa ceinture explosive au niveau de la station de métro de la Cité Intilaka.