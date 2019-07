Tunisie : Le ministre de la Justice s’entretient avec la Directrice exécutive du Comité contre le terrorisme

La coopération établie entre le Comité contre le terrorisme (CCT) des Nations Unies et les différents intervenants dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent ont été au centre d’un entretien, mardi, entre le ministre de la Justice, Karim Jamoussi, et la Directrice exécutive du Comité contre le terrorisme (CTED), Michèle Coninsx, en visite en Tunisie le 1er et le 2 juillet courant.

L’accent a été aussi mis sur l’importance de renforcer davantage la coordination, renforcer les capacités et développer les techniques adoptées en la matière afin de parfaire le contrôle des sources de financement des groupes terroristes, lit-on dans un communiqué du ministère.