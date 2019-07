Tunisie : Démarrage le 15 juillet de la première session de formation au profit des intervenants du système éducatif

Le Centre National de Formation et de Perfectionnement des Compétences relevant du ministère de l’Education, organise, à partir du 15 juillet courant, la première session de formation au profit des intervenants du système éducatif qui regroupera 14 mille inspecteurs d’écoles primaires de langue arabes et de langue française, les assistants pédagogiques des écoles primaires, les inspecteurs des collèges et des lycées ainsi que des milliers d’enseignants.

Dans une déclaration à la TAP, faite en marge de l’annonce officielle, mardi, de la stratégie de formation menée par le ministère de l’Education auprès du Centre National de Formation et de Perfectionnement des Compétences, le ministre de l’Education Hatem Ben Salem a indiqué que l’objectif de cette première stratégie de formation consiste en “la mobilisation de tous les moyens et mécanismes, dans le but de développer les compétence de l’ensemble des intervenants du système éducatif tout au long de leur carrière professionnelle”.

Il a ajouté que “la qualité de l’enseignement passe obligatoirement par le niveau scientifique, culturel et pédagogique des enseignants”, soulignant que les priorités sont actuellement orientées vers la formation continue des enseignants qu’ils soient contractuels, fraichement recrutés ou, permanents, dans l’objectif de hisser la qualité de l’enseignement.

Le ministre de l’Education a également reconnu “les grandes lacunes” du système de formation en Tunisie, dont l’origine est “le manque de formation au niveau de intervenants du système éducatif, outre l’absence de toute opération d’évaluation des enseignants”, selon lui.

Le Centre National de Formation et de Perfectionnement des Compétences a été créé le 6 mars dernier en vertu d’un arrêté gouvernemental. Il ambitionne la formation de 7029 instituteurs d’écoles nouvellement recrutés, au cours d’une session de formation qui aura lieu du 15 au 27 juillet courant dans les matières suivantes: mathématiques, sciences naturelles, arabe, français et quelques matières techniques.

Cette formation qui sera assurée par des experts tunisiens et étrangers, aura lieu dans 25 annexes du Centre, répartis sur l’ensemble des délégations régionales au profit de 132 inspecteurs d’écoles primaires de langues arabe, 86 inspecteurs d’écoles primaires de langue française, 36 inspecteurs de collèges et de lycées, 716 assistants pédagogiques de langue arabe et de langue française, 250 assistants pédagogiques de langue française, 52 assistants pédagogiques de langue anglaise, 1500 directeurs d’écoles primaires, 52 instituteurs d’écoles primaires, 1000 instituteurs d’écoles primaires de langue française et 3000 instituteurs d’écoles primaires de langue anglaise.

Dans une déclaration à la TAP, Kamel Hajjam, directeur général du Centre National de Formation et de Promotion des Compétences a indiqué que cette formation s’effectuera en grande partie, par le biais des plateformes éducatives virtuelles et s’étalera sur 3 ans, ajoutant que ce programme fera l’objet d’une évaluation minutieuse, afin de juger ses impacts sur le développement des enseignants, inspecteurs, et assistants pédagogiques.

Il a souligné que l’adoption de cette stratégie de formation sera un prélude pour la réforme du système éducatif, soulignant que le ministère de l’Education œuvre à revenir à la table des négociations avec l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) et avec le réseau “Ahad” relevant de l’Institut Arabe des Droits de l’Homme, afin de convenir à la feuille de route de la réforme du système d’éducation qui avait démarré depuis 2017 mais qui avait trébuché à cause des conflits entre le ministère de l’Education et le syndicat de l’enseignement relevant de l’UGTT.