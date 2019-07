Tunisie : Salma Elloumi Rekik à la tête du parti Amal Tounes

Salma Elloumi Rekik a été élue présidente du Parti Amal Tounes et devient sa représentante légale tandis que Emna Mansour Karoui est chargée du secrétariat général.

C’est ce qu’a notamment annoncé la fondatrice du parti, Emna Mansour Karoui dans une déclaration publiée lundi sur sa page officielle sur le réseau social Facebook. Elle y précise que des concertations ont été menées depuis janvier 2018 entre plusieurs parties et personnalités politiques nationales pour rassembler la famille démocratique et lancer un front capable de créer l’équilibre politique et social et de répondre aux exigences de l’étape.

Des concertations, selon elle, qui ont été couronnées par cet accord.

D’après Emna Mansour Karoui, l’organisation le 8 juin 2019 d’un congrès extraordinaire du parti a été décidée lors d’une réunion exceptionnelle. Outre la détermination des responsabilités de la présidence du parti et du secrétariat général, il a été convenu de modifier le règlement intérieur. Trois membres de l’ancien bureau exécutif sont maintenus dans le nouveau bureau. Aussi, il a été aussi décidé de respecter les structures existantes avant l’accord et de les associer dans les nouvelles structures locales et régionales et dans les listes des prochaines législatives.

L’organisation d’un congrès électif a été confiée à une commission qui se chargera de cette mission après les prochaines échéances électorales.

Le Mouvement démocratique pour la réforme et la construction s’appellera dorénavant Parti Amal Tounes (Espoir de la Tunisie). Une décision a été publiée dans ce sens au JORT du mois de janvier 2019.

Salma Elloumi Rekik avait démissionné de son poste de ministre, directeur du cabinet présidentiel le 14 mai dernier pour rejoindre Nidaa Tounes (clan de Hammamet) et occuper la présidence du parti.

Elle compte parmi les personnalités ayant fondé Nidaa Tounes.