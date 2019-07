CAN-2019 – Tunisie : “Notre seul choix est la victoire face à la Mauritanie” (Alain Giresse)

Le sélectionneur national de la Tunisie, Alain Giresse, a affirmé que les aigles de Carthage n’ont d’autre choix que la victoire face à la Mauritanie pour assurer leur qualification en huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2019).

Lors d’une conférence de presse tenue lundi à la salle des conférences du stade de Suez (Egypte), le technicien francais a indiqué que la préparation a été axée sur les volets mental et physique des joueurs afin d’aborder ce match décisif dans les meilleures dispositions.

Concernant la formation titulaire face aux “Mourabitounes”, prévue mardi, Giresse a affirmé qu’il ne s’est pas encore fixé sur quelques postes, notamment après la suspension de Ghaylène Chaalali qui pourra être remplacé par Ferjani Sassi s’il sera en forme, et l’absence de Aymen Ben Mohamed, blessé.

Quant au poste de gardien de but, Giresse a souligné que le choix sera fait selon l’état physique et mental des gardiens et qu’il tachera de ne plus commettre les erreurs des matches précédents.

Au sujet de Bassem Srarfi, le sélectionneur a indiqué que “la non participation de ce joueur s’explique par des choix techniques”, affirmant que son seul soucis c’est l’efficacité offensive.

Evoquant les caractéristiques de son adversaire, Giresse a rappelé que “la sélection mauritanienne est dôtée de très bonnes qualités techniques” ajoutant qu’il a bien étudié sa façon de jouer notamment lors des éliminatoires de la CAN” et suivant laquelle il va mettre le schéma tactique adéquat.