Tunisie : L’ARP célèbre le 130ème anniversaire de l’Union Interparlementaire

L’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP), célèbre, le 30 juin 2019 avec l’ensemble des pays de la communauté internationale, le 130ème anniversaire de l’UIP qui coïncide avec la journée internationale du parlementarisme.

A cette occasion, l’institution parlementaire exprime sa fierté d’appartenir et de collaborer avec cette prestigieuse organisation dans l’intérêt de tous les peuples partout dans le monde.

Elle souligne également son engagement à mettre en œuvre toutes les initiatives visant à renforcer davantage la démocratie, les droits de l’homme, la modernité et l’ouverture sur l’autre.

” L’ARP apprécie au plus haut point les efforts consentis par l’UIP et l’intérêt qu’elle ne cesse de porter à même de consolider les fondements de la démocratie et de trouver des solutions communes aux multiples défis auxquels la communauté internationale est confrontée “, lit-on dans une déclaration.

L’ARP invite aussi les parlements du monde à soutenir davantage les actions et initiatives prônées par l’UIP sur la voie de l’établissement d’institutions nationales efficaces et compétentes qui consacrent la démocratie et les valeurs des droits de l’homme.