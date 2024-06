Ali Mrabet : Numérisation du programme national de vaccination à travers le portail EVAX

Le ministre de la santé Ali Mrabet a annoncé mardi l’adhésion de la Tunisie à la numérisation du programme national de vaccination dans tous les centres des soins de santé de base et autres structures sanitaires à travers le lancement du portail national de vaccination EVAX dans sa nouvelle version www.evax.tn

Le ministre a précisé dans une déclaration aux médias, en marge de sa visite au centre de protection de la mère et de l’enfant à la Cité Ezzouhour, qu’une équipe de spécialistes relevant du ministère de la santé a introduit les modifications nécessaire au système EVAX relatif à la vaccination anti-Covid qui a été mis en place en 2021 par le ministère de la santé, afin de le moderniser et le transformer en un portail national de vaccination efficace et sécurisée permettant de numériser et de gérer toutes les opérations de vaccination.

Mrabet a précisé que ce portail national comprend toutes les vaccinations de routine destinées à l’enfant depuis la naissance jusqu’à l’âge de 18 ans, à la femme enceinte et à tous les citoyens concernés par la vaccination de routine et exceptionnelle, telles que la vaccination contre la grippe saisonnière, contre la rage et de voyage à l’étranger, appelant les citoyens à s’inscrire sur ce portail et à le télécharger en cas de besoin.

De son côté, la pédiatre Emna Barkewri, chef de service du centre de protection de la femme et de l’enfant à la Cité Ezzouhour a souligné que l’adhésion de la Tunisie à la numérisation du programme national de vaccination constitue un acquis important à l’échelle nationale et internationale, indiquant que la Tunisie bénéficie aujourd’hui d’une banque de données scientifique importante en matière de vaccination nationale.