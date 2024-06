Tunisie : 3 étudiants doctorants sélectionnés pour poursuivre leurs recherches à l’université Britannique d’Oxford

Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a indiqué mardi dans un communiqué, que 3 étudiants doctorants ont été sélectionnés parmi 69 candidats pour bénéficier des bourses de recherche au collège St Antony à l’université Britannique d’Oxford dans les domaines des sciences humaines et sociales durant l’année universitaire 2024-2025 et ce, en application du mémorandum d’entente portant sur le programme Hazem ben Gacem de coopération entre la Tunisie et l’Université Britannique d’Oxford.

Pour rappel, le ministère de l’enseignement supérieur avait lancé le 4 mars 2024 un programme de coopération visant le renforcement de la mobilité des étudiants chercheurs dans les domaines des sciences humaines et sociales avec l’Université d’Oxford, en coordination avec l’ambassade de Grande Bretagne et l’Irlande du Nord en Tunisie et le collège St Antony à l’université d’Oxford

Ce programme de coopération comprend plusieurs initiatives axées sur les sciences humaines et sociales, telles que le programme des étudiants et des enseignants visiteurs et les enseignants chercheurs visiteurs à l’Université d’Oxford et encourage les étudiants et les enseignants à l’université d’Oxford à participer aux travaux de recherche en partenariat avec les universités tunisiennes et le fonds d’apprentissage de la langue arabe.

La bourse Hazem Ben Gacem permet aux étudiants tunisiens de financer leur études et couvre les frais d’inscription à l’Université et les dépenses de subsistance pendant une année.

Selon ce communiqué, le ministère de l’enseignement supérieur annoncera au fur et à mesure les différentes demandes de candidature relatives à ce programme.