CAN-2019 : Les Aigles de Carthage sous le signe de la réhabilitation

La sélection nationale de football sera à l’epreuve d’un rendez-vous décisif en coupe d’Afrique des nations en affrontant le Mali, vendredi au stade de Suez à partir de 15h30 (heure tunisienne) pour le compte de la deuxième journée du groupe E.

Les Aigles de Carthage qui avaient été accrochés à la surprise générale par une valeureuse formation Angolaise (1-1) lundi dernier en ouverture du groupe E, auront une mission difficile face aux maliens larges vainqueurs de la Mauritanie (4-1) dans l’autre match du groupe et qui seront determinés à réediter leur performance afin de s’assurer un billet pour les huitièmes de finale dès cette deuxième journée.

Le staff technique sous la conduite du français Alain Giresse s’emploie à apporter les dernières retouches et corrections nécessaires au onze national, après sa faible prestation face à l’Angola qui avait choqué le public tunisien et comptait beaucoup sur un succès avec la manière de sa sélection pour entrer de plain pied dans la compétition et faire oublier le Mondial 2019…

Les Tunisiens étaient malheureusement méconnaissables lundi dernier, “hors sujet” de l’avis même du sélectionneur national qui a reconnu que le résultat du match est équitable au vu de la mauvaise prestation de l’équipe qui n’a pas été à la hauteur des attentes et a échoué dans tous les compartiments”.

Les joueurs sont determinés à corriger les erreurs et rétablir la situation même si ce sera pas aisé face à cette sélection Malienne, qui a montré de grands atouts techniques et physiques et possède des joueurs professionnels de qualité.

Pour donner un nouvel élan à l’équipe, le technicien français est appelé à mettre en place une formation équilibrée en opérant les changements necessaires dans les différents compartiments .

A commencer dans l’axe offensif avec le retour du duo habituel formé de Wajdi Kechrida et Aymen ben Mohamed alors que dans le milieu les choix sont très limités. Ferjani Sassi de retour de blessure n’est toujours pas au meilleur e sa forme physique et il ne peut de ce fait disputer tout un match sur le même rythme et il est fort probable de renouveler la confiance en Elyes Skhiri et Ghilane Chaalali dans le milieu.

L’animation offensive a été un des maillons faibles face à l’Angola. L’équipe a en effet échoué à mener à bien la plupart de toutes ses attaques, surtout celles en profondeur qui étaient totalement absentes ce qui va inciter Giresse a renforcer ce compartiment par le trio formé de Msakni, Sliti et Khazri et Taha Yassine Kheniss à la pointe.

La réussite passera par une discipline collective et une homogenéité dans les trois compartiments et la fraicheur physique face à ces virevoltants maliens. Les Aigles de Carthage sauront certainement relever le défi et prouver que le faux pas de la première journée n’est qu’un accident de parcours, afin de poursuivre l’aventure égyptienne aller le plus loin possible et donner du beaume au coeur aux Tunisiens..