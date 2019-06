CAN-2019 – Alain Giresse : “Nous montrerons notre vrai visage au Mali”

Alain Giresse, entraîneur de la sélection nationale de football, a affirmé que l’équipe va montre son véritable visage, vendredi à Suez, face au Mali, lors de la deuxième journée du groupe E de la coupe d’Afrique des nations (CAN-Egypte 2019).

“Nous travaillons à corrriger les erreurs et apporter les réglages nécessaires afin de montrer les véritables capacités des joueurs et être à la hauteur des attentes”, a souligné le sélectionneur national lors d’une conférence de presse tenue jeudi matin à la salle des conférences du stade de Suez.

“Nous savons que notre prestation face à l’Angola a été largement critiquée mais nous devons plier cette page et se concentrer sur le Mali que nous devons absolument battre”, a ajouté le coach francais.

Giresse a, par ailleurs, refusé de parler des changements qu’il va opérer face au Mali affirmant que “chaque match a ses propre vérité et sa propre tactique, et ce qui est important c’est l’encadrement des joueurs physiquement, techniquement et mentalement”.

“Nous craignons certainement la chaleur puisque le match va se dérouler en pleine journée (ndlr: 15h30), mais nous tenterons de répartir les efforts pour éviter la fatigue aux joueurs”, a ajouté le sélectionneur national.

De son côté, le joueur Elyes Sekhiri a souligné que “tous les joueurs sont déterminés à montrer un nouveau visage et réctifier le tir après le match nul face à l’Angola”.

Et le joueur d’ajouter: “le match s’annonce certes difficile et le Mali reste une équipe qui force le respect et qui compte une pléiade de joueurs professionnels, mais nous connaissons parfaitement les points forts de notre adversaire et nous allons mettre en valeur nos points forts pour le vaincre”.