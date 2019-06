Total Tunisie célèbre la Coupe d’Afrique des Nations TOTAL 2019

TOTAL Tunisie vient de célébrer l’événement foot de l’année, en l’occurrence la Coupe d’Afrique des Nations 2019 (CAN 2019), qui se déroule en Egypte (du 21 juin au 19 juillet), baptisée “Coupe d’Afrique des Nations Total“ depuis quelques éditions déjà.

Pour ce faire, TOTAL Tunisie a organisé une rencontre conviviale et festive avec quelques journalistes autour du premier match de la Tunisie contre l’Angola, lundi 24 juin à 18H (heures tunisiennes). La rencontre s’est déroulée dans le cadre enchanteur “La Firma” située à Dar Fadhal.

Pour ceux qui ne s’intéressent pas au ballon rond –les fans le savent déjà-, sachez que Total est le sponsor officiel de la CAN, dans le cadre d’un contrat de partenariat de huit qu’elle a signé la Confédération africaine de football (CAF).

La Coupe d’Afrique des Nations Total -en abrégé “CAN Total“- est la plus importante compétition de football en Afrique, à l’instar de l’Euro pour l’Europe, de la Copa America pour l’Amérique du Sud.

C’est donc à l’occasion de ces festivités footballistiques que Total Tunisie, comme toutes les filiales du groupe Total en Afrique, lance une campagne de communication qui accompagne cet événement très attendu du foot africain.

Un dispositif de communication 360° pour fêter le football en Tunisie avec une générosité envers ses clients

En effet, toujours proche de ses clients, Total Tunisie demeure une marque généreuse. Pour le démontrer, l’entreprise offre des voyages VIP en Egypte pour assister à la finale de la Coupe d’Afrique des Nations Total 2019 prévue au Caire le 19 juillet prochain.

Total Tunisie a aussi déployé un dispositif d’animations ludiques et originales pour une nouvelle dynamique footballistique dans le réseau des stations-service, ainsi que des promotions sur les produits et services de la marque pour un entretien de son véhicule à prix réduit et des surprises à l’occasion des matchs de l’équipe nationale.

