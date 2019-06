Tunisie : Une rencontre de sensibilisation et d’information sur les rites du pèlerinage au profit de 2500 pélerins

Une rencontre d’information et de sensibilisation sur l’accomplissement des rites du pèlerinage au profit de 2500 pèlerins dans le grand-Tunis a été organisée, dimanche, à la mosquée Malak Ibn Anas à Carthage, à l’initiative de l’association “Douyouf Arrahmène”,en collaboration avec le ministère des affaires religieuses et la société des services nationaux et des résidences.

Le président de l’association “Douyouf Errahmène”, Adel Nasfi a indiqué dans une déclaration à la TAP, que cette rencontre cible quatre districts à savoir: le Grand-Tunis, Béja, Kairouan et Sfax afin de permettre aux pèlerins de prendre connaissance des différentes phases d’accomplissement des rites du pèlerinage.

Dans ce contexte, Nasfi a précisé que cette opération débute par l’accueil des pèlerins qui seront répartis en groupes dont le nombre ne dépasse pas 125 personnes ajoutant qu’ils seront encadrés par des accompagnateurs expérimentés qui leur donneront des conseils pratiques pour le bon déroulement des rites dans les lieux saints.

Le président de l’association a souligné que deux districts supplémentaires bénéficieront cette année de ces rencontres d’information, outre la consolidation de l’expérience du pèlerin accompagnateur qui prendra part aux campagnes de sensibilisation et de propreté.

De son coté le ministre des affaires religieuses Ahmed Adhoum a mis l’accent sur l’importance de cette initiative qui permettra aux pèlerins de mieux se préparer pour l’accomplissement des rites du pèlerinage et de s’informer des conditions climatiques et d’hébergement dans les lieux saints.

Il convient de rappeler que le nombre des pèlerins tunisiens pour cette saison a atteint 10.982 pèlerins, qui ont été sélectionnés parmi 23 662 candidats. Le pèlerin le plus âgé a 93 ans et le plus jeune 24 ans. 52% des pèlerins sont des femmes. La délégation accompagnant les pèlerins se compose de 500 personnes.

le prix du pèlerinage pour cette saison a été fixé à 13.896 dinars, enregistrant une hausse de 2399 dinars par rapport à 2018.

L’association “Douyouf Errahmen”, a été créée le 13 juin 2012 pour assister les personnes accomplissant les rites du pèlerinage et la Omra et faire le suivi et l’évaluation des conditions dans lesquelles elles se sont déroulées .