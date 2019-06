CAN 2019 (Groupe E) : Un groupe équilibré, avec un certain avantage pour la Tunisie et le Mali

La sélection tunisienne de football disputera la phase finale de la coupe d’Afrique des nations “Egypte 2019″ au sein du groupe E qui compte, également, le Mali, l’Angola et la Mauritanie.

La 32e édition de la CAN à laquelle prendra, notamment, part cinq sélections arabes (la Tunisie, le Maroc, l’Algérie, l’Egypte et la Mauritanie) aura un caractère particulier et inédit vu le nombre des pays participants qui est passé à 24 au lieu des 16 habituels.

Autre particularité de cette CAN-2019, c’est le déroulement de la compétition durant la saison estivale, alors qu’elle se jouait d’habitude en hiver.

S’agissant du groupe E de la Tunisie, les observateurs le qualifient d'”équilibré”, estimant qu’aux côtés de la Tunisie et du Mali, deux grosses pointures, se trouvent l’Angola qui n’a atteint les quarts de finale de la compétition qu’à deux reprises et la Mauritanie dont c’est la première participation.

Les Aigles de Carthage seront, quant à eux, en quête d’un deuxième titre continental après celui de 2004 remporté à domicile.

La sélection nationale fêtera ainsi sa 19e participation à une phase finale de la CAN, en ayant disputé au total, toutes éditions confondues, 22 matches se soldant par 21 victoires, 21 défaites et 25 nuls, inscrivant 88 buts et encaissant 86.

La Tunisie avait, rappelle-t-on, remporté le titre une seule fois en 2004 et s’était inclinée deux fois en finale. La première contre le Ghana en 1965 et la deuxième face à l’Afrique du Sud en 1996.

Le onze national était, également, arrivé troisième en 1962 et quatrième en 1978 et en 2000.

En Egypte c’est le Français Alain Giresse qui tiendra les rênes de la sélection tunisienne dans la dernière phase des qualifications pour la CAN. En cinq matches amicaux sous la conduite du technicien français, les aigles de Carthage ont réalisé quatre victoires dont une face au vice-champion du monde croate (1 en qualifications contre l’Eswatini 4-0, et 3 en amical face à l’Irak 2-0, la Croatie 2-1 et le Burundi 2-1).

Après une bonne expérience à la tête du Gabon (de 2006 à 2010), le technicien français rejoint la sélection du Mali avec qui il a atteint la troisième place de la CAN 2012 avant de prendre les rênes de l’équipe du Sénégal de 2013 à 2015.

En 2017, il conduit le Mali lors d’une nouvelle campagne africaine, mais se voit éliminé dès le premier tour avant d’être nommé à la tête de la sélection tunisienne en décembre 2018.

Côté joueurs, les supporters tunisiens comptent sur le capitaine, Youssef Msakni, le meneur de Jeu du club belge d’Eupen, aux qualités techniques remarquables et qui avait déclaré forfait pour le mondial de Russie pour cause de blessure.

Wahbi Khazri, la star tunisienne de Saint-Etienne (D1 française), est également un des piliers de la sélection nationale avec ses passes décisives, ses frappes surpuissantes et sa grande précision pour tirer les balles arrêtées. Khazri a participé à 42 matches avec la sélection et marqué 15 buts.

S’agissant du Mali, il demeure l’un des prétendants au titre et pressenti pour être l’un des deux qualifiés avec la Tunisie au second tour.

La sélection malienne avait quitté prématurément les deux éditions précédentes de la CAN et s’était qualifiée difficilement pour l’édition de l’Egypte.

Le Mali avait participé à 10 éditions de la CAN dont la première participation remonte à 1965.

De son côté, l’Angola espère faire oublier son absence de la compétition depuis 2013 lorsqu’il est sorti du premier tour en arrivant dernier de son groupe avec un seul point.

Les “Palancas Negras” ou antilopes noires, conduits par le Serbe Srdjan Vasiljevic (depuis décembre 2017), comptent sur certains de leurs éléments comme les locaux pensionnaires du Primeiro de Agusto ou encore les professionnels évoluant en Europe.

La Mauritanie dont c’est la première participation à une phase finale de la CAN, aura, quant à elle, comme principal objectif d’acquérir de l’expérience”, à l’occasion d’un périple africain qui s’annonce difficile face à des adversaires comme la Tunisie, le Mali et l’Angola aux atouts humains et matériels bien plus supérieurs.

La mission des Mauritaniens sera d’autant plus difficile sous la conduite du Français Corentin Martins dont c’est aussi la première participation à une coupe d’Afrique des nations.

Martins a disputé 21 matches avec la Mauritanie totalisant 7 victoires, 10 défaites et 4 nuls.

Programme

Groupe E (Suez) :

24 juin : Tunisie – Angola (19h00/18h00)

24 juin : Mali – Mauritanie (22h00/21h00)

28 juin : Tunisie – Mali (16h30/15h30)

29 juin : Mauritanie – Angola (16h30/15h30)

2 juillet : Mauritanie – Tunisie (21h00/20h00)

2 juillet : Angola – Mali à 21h00/20h00 (Ismaïlia)