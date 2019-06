Tunisie : Hausse remarquable des températures à partir de vendredi

Une hausse remarquable des températures touchera notamment les régions du sud et l’intérieur du pays, à partir de demain vendredi et jusqu’au Lundi 24 Juin 2019, accompagnée d’un vent de Sirocco, annonce jeudi, l’institut national de la météorologie.

Les températures dépasseront les normales du mois de Juin, sur une bonne partie du territoire tunisien et avec des écarts compris entre 6 et 10°C et s’échelleront ainsi, entre 32 et 36°C dans les régions côtières, entre 40 et 44°C dans le reste du pays et pourront atteindre un maximum de 47°C dans le sud-ouest.