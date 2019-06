CAN-2019 en Egypte : 2 pauses durant les matchs en raison des fortes chaleurs

Les matches de la Coupe d’Afrique desNations de football, qui se déroule en Egypte du 21 juin au 19 juillet, seront entrecoupés de deux pauses en raison des fortes chaleurs, a annoncé la commission médicale de la compétition.

La plus importante compétition sportive d’Afrique se déroule pour la première fois en été. Les températures devraient tourner autour des 40 degrés ces prochains jours en Egypte.

“Tous les matches connaîtront deux interruptions de trois minutes pour préserver le bien-être des joueurs”, a déclaré cette commission selon un communiqué publié par les organisateurs égyptiens de la CAN.

Cette pause aura lieu à chacune des deux mi-temps, à la 30e et à la 75e minute, et “permettra aux joueurs des deux équipes et aux arbitres de boire et de s’hydrater le corps avec des serviettes mouillées”, a-t-elle précisé.

Un “équipement spécial pour tout cas d’urgence” sera disponible, a également indiqué la commission. En juillet 2017, la Confédération africaine de football (CAF) avait décidé lors d’un symposium d’organiser en été la CAN, qui se tenait habituellement en hiver, entre janvier et février.

Coïncidant avec la saison des clubs, les joueurs africains étaient alors contraints de choisir entre leurs carrières en club et en sélection, ce qui faisait grincer des dents les grands clubs européens.

Plusieurs stars des championnats européens participeront à la CAN avec leur équipes nationales, dont l’Egyptien Mohamed Salah (Liverpool/ENG), le Sénégalais Sadio Mane (Liverpool/ENG) et l’Algérien Ryad Mahrez (Manchester City/ENG).