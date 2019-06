Tunisie – Monastir : 1er lot de médailles aux jeux Mathématiques

Un premier lot de médailles a été décerné, samedi, à Monastir, aux lauréats des tournois préparatoires au championnat international des jeux Mathématiques et Logiques, prévu les 28 et 29 août à Paris.

Ce premier lot de 300 médailles a été attribué aux lauréats des gouvernorats de Monastir, Sousse et Mahdia, sur un total de 630 médailles à l’échelle nationale, dont 66 médailles d’or et le reste , d’argent et de bronze, a fait savoir, Raouf Thabet, trésorier de l’association tunisienne de compétitions et de culture mathématiques et membre de l’Union Mathématique Africaine (UMA).

C’était lors du festival national de la culture des Mathématiques, au Palais des sciences de Monastir, organisé à l’initiative de l’association tunisienne de compétitions et de culture mathématiques, en collaboration avec le Palais des sciences de la ville.

Une cérémonie en l’honneur des lauréats du grand-Tunis est prévue, dimanche, dans la capitale.

Les médaillés d’or pourront participer au camping préparatoire au championnat international des jeux Mathématiques et Logiques qui se tiendra, à Paris, fin août 2019, a-t-il ajouté.

Seize parmi ces lauréats seront sélectionnés pour représenter la Tunisie aux Olympiades panafricaines des mathématiques, prévues du 31 juillet 2019 au 7 août 2019.