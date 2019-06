Tunisie : L’éclatement d’un pneu à l’origine de l’accident survenu le 27 avril à Sidi Bouzid 

“La principale cause mais non révélée” de l’accident survenu le 27 avril dernier à Sebbala (gouvernorat de Sidi bouzid) et qui a fait 12 morts et 20 blessés travaillant dans le secteur agricole, est l’éclatement du pneu arrière du côté droit du véhicule, selon le rapport d’expertise élaboré par l’association tunisienne de prévention des accidents de la route.

Le spécialiste dans la pneumatique et membre de l’association, Ahmed Derbal, a déclaré, mercredi, lors d’une rencontre avec la presse à Tunis, que la roue n’est pas conforme aux normes de sécurité et ne supporte pas la surcharge, soulignant que ce type de roues provient du marché parallèle.

Le président de l’association, Afif Frigui a souligné à cette occasion que l’élaboration de ce rapport s’inscrit dans le cadre de l’activité et des objectifs de l’association qui œuvre à soutenir les efforts de l’Etat dans le domaine du développement du système de sécurité routière.