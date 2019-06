Tunisie-Aéroport Tunis-Carthage, le Bab Aliouia aéronautique

La Gare de Bab Aliouia, c’est ainsi que nombre de Tunisiens ont baptisé l’aéroport Tunis Carthage, jadis une fierté pour nous. Quelques efforts ont peut être été fournis mais Tunis Carthage ressemblerait plus à un petit aéroport de Provence peu fréquenté et du coup mal entretenu !

Comme on le dit si bien chez nous « min nifktou ybayen acheh » et c’est le cas pour le premier aéroport du pays censé être le miroir de la Tunisie ! Les portes d’entrée coulissantes sont d’une saleté repoussante! Le verre est tellement sale qu’on l’aurait cru teint! Le parterre de l’aéroport est abîmé sauf la partie réservée aux compagnies aériennes internationales dans laquelle le sol marbré est nickel alors qu’un simple polissage des carreaux du reste de l’aéroport aurait permis de les rendre un peu brillants!

Pourquoi en sommes nous arrivés là alors que Tunis Carthage se voulait être un fleuron? Pourquoi considère-t-on comme accessoire son embellissement et ne s’engage-t-on pas à le remettre rapidement sur pieds alors que la première impression de tout visiteur à notre pays commence à descendre d’avion ? Est ce que présidents et premiers ministres passent par l’aéroport présidentiel? Car aux dernières nouvelles, le salon d’honneur de Tunis Carthage n’est pas plus nanti que ses autres « ailes »!

Une irakienne consultante aux nations-unies qui avait vécu en Tunisie et qui l’aime énormément a éclaté en sanglots à son arrivée il y a deux semaines « Je ne reconnais plus l’aéroport que j’ai beaucoup fréquenté du temps où je vivais en Tunisie ».

Et surtout qu’on ne prétende pas que c’est une question de moyens, l’OACA en a!

Mais dès qu’il y a saturation, l’aéroport se transforme en souk!!!

Nous pensions la Tunisie dotée de compétences qui ont assez d’imagination et plus d’un tour dans leur sac pour éviter de telles dégradations, mais depuis la pseudo-révolution est passée par là et nous réalisons que nous ne connaissons pas vraiment notre pays!

A quand le réveil? Le vrai ! Et pas celui servi par des politiques populistes à une populace qui a vraiment cru qu’elle est le peuple !

A.B.A