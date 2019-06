Ligue des champions d’Afrique (finale retour à rejouer) : L’Espérance défendra son droit par le biais de toutes les voies légales

Suite à la décision mercredi de la Confération Africaine de football (CAF) de faire rejouer la finale retour de la ligue des Champions d’Afrique entre l’Esperance Sportive de Tunis et le Wydad de Casablanca, l’Espérance Sportive de Tunis a publié un communiqué sur son site officiel dans lequelle elle exprime son grand étonnement et informe son public, qu’en attendant la confirmation officielle écrite de cette décision, “le comité directeur va se réunir dans les prochains jours pour faire appel de cette décision auprès des instances internationales concernées et prendra toutes les mesures nécessaires pour défendre son droit en utilisant toutes les voies légales”.

Le comité éxecutif de la CAF rappelle-t-on, réuni mercredi soir à Paris a décidé, de faire rejouer la finale retour de la ligue des champions d’Afrique entre l’Espérance Sportive de Tunis et le Wydad de Casablanca, a déclaré, le conseiller du président de la CAF Hédi Hamel, à l’issue de la réunion d’urgence du CE, précisant que l’Espérance devra restituer le Trophée et les médailles qui lui ont été remis.

“La finale retour sera rejouée après la Coupe d’Afrique des Nations (CAN: Egypte 2019) sur un terrain hors Tunisie” précise la même source. Le résultat de la finale aller (1-1) jouée à Rabat, sera conservé ajoute-t-on.

La réunion du comité exécutif de la CAF, a été convoquée par le président de la CAF, Ahmad Ahmad, pour “débattre des issues réglementaires” à réserver à la rencontre entre l’Espérance et le Wydad Casablanca, après la fin chaotique qu’a connue le match vendredi dernier au stade de Radès.

L’Espérance ST a conservé la Ligue des champions après que le Wydad Casablanca se soit retiré à la 63e minute pour protester contre le non recours à l’assistance vidéo (en panne) pour vérifier la validité du but égalisateur de Walid El Karti en faveur du Widad, refusé par l’arbitre gambien Bakari Gassama pour une position d’hors jeu.

Le club sang et or menait alors 1 à 0 sur un but inscrit en première période par le milieu offensif algérien Youssef Belaili. En finale aller, les deux équipes avaient fait match nul 1-1.

Après 84 longues minutes de palabres, l’Espérance ST a été proclamée vainqueur. Réuni mardi à Paris, le bureau éxécutif de la CAF, a reporté à mercredi après-midi, la décision à prendre en raison d’engagements d’ordre protocolaire du président et des membres du comité exécutif de la CAF ainsi que du président de la FIFA.