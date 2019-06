Tunisie : Bientôt la réouverture du centre de traitement de la toxicomanie à Thyna (Sfax)

Une réunion préparatoire a été organisée lundi consacrée à l’examen des possibilités de réouverture du centre d’aide et d’écoute des toxicomanes sis à Thyna (Sfax) dans les meilleurs délais, après sa fermeture depuis des mois pour des raisons de financement, a indiqué le président de la commission nationale de lutte contre la toxicomanie, Nabil ben Salah.

Il a indiqué que cette réunion a été consacrée aux différentes mesures relatives à la réouverture du centre par le ministère de la santé et son rattachement à hôpital universitaire Hédi Chaker, ainsi que le renforcement du centre au niveau de l’infrastructure, des ressources humaines et des équipements.

Le centre d’aide et d’écoute des toxicomanes relevant de l’Association Tunisienne de Prévention de la Toxicomanie a été fermé le mois de janvier dernier à cause des problèmes financiers et du manque des moyens humains, a-t-il dit, ajoutant que ce centre ne bénéficie plus de l’aide financière du fonds mondial.

Selon Ben Salah, le ministère des domaines de l’état et des affaires foncières a décidé d’attribuer la propriété du centre, depuis le mois de janvier dernier au ministère de la santé, qui œuvre actuellement à l’évaluation du coût de sa réouverture.

Le président de la commission nationale de lutte contre la toxicomanie, Nabil ben Salah a précisé que ce centre ne peut pas traiter, seul, l’addiction sous toutes ses formes, appelant à la réalisation de pôles spécialisés dans le traitement de l’addiction dans toutes les spécialités dans tous les gouvernorats.