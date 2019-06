JTC2019 : Ouverture des candidatures pour la 21ème édition des Journées Théâtrales de Carthage

Le comité d’organisation de la 21ème session des Journées Théâtrales de Carthage, qui aura lieu du 07 au 15 décembre 2019, invite toutes les structures et les troupes professionnelles théâtrales tunisiennes, arabes et africaines désireux de postuler pour la compétition officielle ou les sections parallèles de la programmation à adresser leurs dossiers à la direction du festival, et ce avant le 15 septembre 2019, date limite pour le dépôt.

Selon le communiqué publié sur le site officiel du festival, la direction rappelle que le festival consacre une compétition officielle aux productions théâtrales professionnelles tunisiennes, arabes et africaines produites au cours de l’année 2019.

Le comité de sélection, se réserve le droit de choisir les candidatures retenues pour la compétition officielle et la programmation parallèle et de refuser toute prestation ne respectant pas le règlement du festival.

Le dossier de candidature des participants doit comporter les documents suivants:

– le formulaire de participation à télécharger du site du festival

– Une biographie de l’auteur, du réalisateur, des comédiens et des techniciens accompagnée de leur photo. Le synopsis ainsi qu’une présentation du concept du spectacle théâtral expliquant l’approche dramatique, esthétique et de la mise en scène.

La direction des JTC tient à préciser que le dossier technique et artistique doit contenir les besoins de l’œuvre au niveau de la scène en particulier la lumière et le son. Le dossier doit aussi inclure une certification de la première représentation de l’œuvre et des photos. Le dossier du candidat doit aussi se composer d’un dossier de presse autour de la couverture de la pièce en plus d’un enregistrement audiovisuel de toute l’œuvre.

Les dossiers de candidature devront être adressés par voie postale au nom de La Direction des Journées Théâtrales de Carthage à l’adresse suivante : 16 bis rue de l’Autriche, le Belvédère, 1002 Tunis – Tunisie Ou par mail : contact@jtc.tn