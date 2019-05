Kasserine : Les agents du mécanisme 16 d’emploi manifestent contre le retard de paiement de leurs salaires

Un certain nombre d’agents et ouvriers de chantiers du mécanisme 16 exerçant dans la municipalité de Kasserine depuis 2011 ont brulé des pneus mercredi après-midi devant leur lieu de travail et observé un sit-in sur fond de retard de paiement de leurs salaires.

Le secrétaire général du principal syndicat de la municipalité de Kasserine, Zine Souilmi, a déclaré à la presse que l’escalade du mouvement mené par les agents et ouvriers du mécanisme 16 de la municipalité de Kasserine, qui compte 80 travailleurs, ouvriers et agents, est intervenue sur fond de non paiement de leurs salaires depuis 7 mois et pour protester contre le non recrutement par quotas de travailleur à l’instar de leurs collègues dans les municipalités Ennour et Ezzouhour dans la région.

“Les agents en questions avaient entamé la semaine dernière un sit-in ouvert et pacifique précédé de plusieurs grèves et mouvements de protestation pour réclamer le versement de leurs salaires afin de pouvoir fournir le nécessaire quotidien pendant le mois de Ramadan, mais en vain”, a-t-il souligné.

Il a affirmé que la tension et la colère qu’ils ressentent aujourd’hui “sont le résultat de la promesse non tenue de payer mercredi leurs salaires”, malgré la tentative des représentants du syndicat de les dissuader de durcir leur mouvement de protestation.

Le syndicaliste a appelé les parties concernées au niveau régional et central à trouver une solution radicale au dossier des agents du mécanisme 16 de la municipalité de Kasserine afin d’éviter dans la mesure du possible les mouvements d’escalade si leurs demandes légitimes ne sont pas satisfaites.