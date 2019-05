Qui est Khaled Khiari, nommé sous-secrétaire général de l’ONU ?

Khaled Khiari occupait le poste d’ambassadeur représentant permanent de Tunisie auprès de l’ONU. Il est rentré de sa mission, de New-York, en décembre 2018 pour y retourner, quelques mois plus tard, en tant que sous-secrétaire général de l’ONU pour le Moyen-Orient, l’Asie et le Pacifique, au sein des départements des affaires politiques et de la consolidation de la paix et des opérations de paix.

Le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a annoncé cette nomination dans la journée du mardi 28 mai 2019.

Il s’agit du premier diplomate tunisien à occuper ce rang élevé au Palais de Verre à Manhattan. Il renoue ainsi avec une longue tradition depuis Mohamed Gherab et M’hammed Essaafi.

Khaled Khiari couvrira un périmètre géographique assez important. Il s’occupera de pays comme le Liban, la Palestine, la Syrie, l’Irak, le Yémen, l’Iran, l’Afghanistan, la Corée du Nord.

Avant d’être nommé à ce poste, K. Khiari occupait le poste de directeur général des Amériques, de l’Asie et de l’Océanie au sein du ministère des Affaires étrangères tunisien.

Il cumule 35 ans d’expérience dans la diplomatie :

2012-2018 : ambassadeur représentant permanent de la Tunisie auprès de l’ONU

2011-2012 : directeur des droits de l’Homme au département des organisations et conférences internationales du ministère tunisien des Affaires étrangères

2009-2010 : chargé de mission au ministère de la Jeunesse et des Sports

2007-2009 : directeur adjoint, Euromed, au sein de la direction européenne du ministère des Affaires étrangères

2003-2006 : chef de mission adjoint

1987-1993 : secrétaire aux Affaires étrangères de la Mission permanente de la Tunisie auprès de l’Office des Nations unies à Genève

1984 : Secrétaire au département des ministères du Maghreb

Khaled Khiari est né en 1960. Il est marié et père de deux enfants. Il a obtenu sa maîtrise en gestion, spécialité marketing, de l’Institut supérieur de gestion de Tunis (ISG).