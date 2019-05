Plus de 120 enfants de 12 collèges tunisiens participent au programme “Génération Ciné”, un programme d’initiation à la lecture de l’image filmique et à l’expression audiovisuelle. Le projet se déroule tout au long de l’année scolaire 2018/2019 sous forme de séances hebdomadaires d’initiation à la lecture de l’image filmique, de sorties ciné et d’ateliers d’expression audiovisuelle.

Initié par l’Association “Echos Cinématographiques”, fondée par des cinéphiles activistes dans le domaine de la diffusion de la culture cinématographique, le programme vise à développer la culture de la cinéphilie en recréant l’habitude des sorties cinéma suivies d’un débat autour des films par les collégiens.

La catégorie cible, des enfants qui n’ont pas accès aux activités culturelles nécessaires au développement intellectuel et citoyen des adolescents. Dans un contexte où les enfants sont soumis à des flux d’images de plus en plus importants, est née l’idée de développer une pédagogie pour une lecture critique de l’image et d’éviter que les enfants consomment ces images de manière passive.

Par ailleurs, les débats autour des films dans le cadre de “Génération Ciné” permettent aux enfants de prendre confiance dans leur prise de parole et de développer leur sens du dialogue. Quant aux ateliers d’expression filmique animés par des cinéastes, ils permettent aux participants de développer leur sensibilité artistique et de s’exprimer en fabriquant eux-mêmes des petits films avec l’encadrement de professionnels du cinéma.

Au lancement de “Génération Ciné”, au mois d’octobre 2018, les élèves des collèges participants (Kram Ouest, El Omrane Supérieur, Tunis-Centre, Oued Ellil, Bizerte, Menzel Bourguiba, Hammamet, Bargou, Monastir, Redayef, Gabes et Djerba) ont pris part à un atelier de renforcement de capacités de pédagogie de l’image et travaillent actuellement en réseau avec un collège, un espace de projections cinématographiques et un ciné-club ou association locale.

Ce projet a démarré dans une première expérience au collège Assad Ibn Fourat du Kram Ouest et à CinéMadart en partenariat avec l’association Sentiers. Aujourd’hui, le projet a muri et grandi pour s’étendre sur 12 collèges dans toute la Tunisie.

L’Association ECHOS Cinématographiques œuvre à diffuser la culture cinématographique et la cinéphilie dans toute la Tunisie, surtout dans les lieux ou les populations où l’accès au cinéma est difficile. Elle a mené le projet ” Images au-dessus de l’impunité ” en partenariat avec l’association CHOUF de projections de films conte la violence faite aux femmes dans des foyers d’étudiantes, prisons et centre d’hébergement de femmes victimes de violences pour la sensibilisation autour de la nouvelle loi de lutte contre les violences faites aux femmes.

Organisé en partenariat avec l’association Sentiers, la Fédération Tunisienne des Ciné-clubs (FTCC) et le ministère de l’Education, “Génération Ciné” est soutenu par Tfanen – Tunisie Créative, un projet d’appui au renforcement du secteur culturel, financé par l’Union européenne dans le cadre du Programme d’Appui au Secteur de la Culture en Tunisie (PACT) du ministère des affaires culturelles. Le projet est une collaboration du réseau EUNIC (Instituts Culturels Nationaux de l’Union Européenne), mis en œuvre par le British Council.

Les relais locaux du projet sont les Ciné-club de Oued Ellil, Hammamet, Menzel Bourguiba, Redeyef et Monastir et les associations Cinéma Pour Tous (Gabes), Lotos (Djerba) et Ouyoun Bargou et Le Majestic – Centre Culturel du Nord (Bizerte).