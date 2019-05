Ligue 1 (25e journée) : le CS Hammam-lif et le Stayda jouent leur survie dans le choc du bas du tableau

A deux journées de la fin du championnat de Tunisie de la ligue 1 du football professionnel le suspense reste entier pour les clubs qui luttent pour leur survie et la 25e journée qui sera disputée jeudi, verra une bataille acharnée entre le Stade Gabésien (13e/19 points) et le CS Hammam-lif (12e/21e) alors que la lanterne rouge l’AS Gabès sera aussi en mission périlleuse à Sfax où elle devra end écoudre avec l’équipe de la capitale du sud (3e/46 pts).

Le Stade de Gabès abritera le choc du bas du tableau entre deux formations qui s’affronteront la peur au ventre pour leur survie en ligue 1.

La Stayda connait une fin de saison ccauchemardesque sur tous les plans aussi bien au niveau des résultats que sur le plan des sanctions qui lui ont été infligées par la ligue nationale du football professionnel et la FIFA et lui ont fait perdre des points a dégringolé dans les profondeurs du classement géneral ce qui l’oblige à livrer une lutte dramatique pour espérer se maintenir dans l’élite.

Les gabésiens avaient pris une bouffée d’oxygène la précédente journée grace à leur victoire sur l’US Tataouine (4-3), mais ne se sont pas pour autant éloignés du spectre de la relégation, seront de nouveau sous pression en recevant le CS Hammam-lif, tenu de remporter deux victoires pour conforter assurer son maintien.

Les protégés de Hatem Missaoui qui avaient remporté une précieuse victoire à domicile sur l’US Ben Guerdane lors de la 24e journée après 7 journées de disette, se rendront au complet à Gabès et avec un moral eu beau fixe pour arracher un deuxième succès d’affilée avant la reception du Stade Tunisien lors de l’ultime journée.

La mission de l’AS Gabès ne sera pas non plus aisée au Stade Taieb m’hiri où elle devra se mesurer au CS Sfaxien qui est toujours en course pour la deuxième place qualificative pour la ligue des Champions d’Afrique et fera tout son possible pour arracher un succès à domicile après les trois nuls successifs concédés qui lui ont couté sa place de dauphin.

Rien ne va plus pour la Zliza lanterne rouge, sévèrement battue par l’Etoile du Sahel (3-0) la semaine dernière à Sousse et obligée d’affronter encore une fois un autre poids lourd de la compétition. Elle n’aura pas d’autre choix que de tenter de surprendre la formation sfaxienne sur son terrain, une mission certes très difficile mais pas impossible devant lescoéquipiers de Aala Marzouki qui se sont séparés mardi de leur entraineur le hollandais Ruud Korl et seront coachés en cette fin de saison par l’entraineur tunsisien Fethi Jbal.

De son coté l’Etoile du Sahel se rendra au complexe sportif du Bardo pour affronter le Stade Tunisien (9e/28 pts) avec la ferme détermination de consolider sa place dauphin.

Autre déplacement intéressant à suivre de près, celui de JS Kairouan (11e/25 points) qui se rendra au stade Olympique d’El Menzah avec également un moral au beau fixe après avoir tenu en échec le CS Sfaxien (1-1) la semaine dernière et franchit un grand pas pour le maintien. Les Aghlabides affronteront le CLub Africain (6e/31 points) et qui comptn un match en moins, tenteront de rentrer avec un résultat positif qui les rassurerait définitivement une journée avant l’épilogue.

Enfin le CA Bizertin qui occupait la 5e place du classement avec 31 points et s’est vu retirer par la FTF lundi dernier les 3 points dans le classement général, en application d’une sanction de la FIFA consécutive à une plainte d’une association sportive camerounaise qui réclame la prime du transfert du joueur Fabrice Raymond Fosso, tentera de reprendre sa 4e place aux dépens de l’ES Metlaoui (10e/26 points) qui a assuré son maintien, dans un match qui se jouera à huis clos au stade d’Al Alia.