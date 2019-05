Tunisie – INM : Amélioration de la situation météorologique à partir du lundi soir

La situation météorologique enregistrera, à partir de ce lundi après-midi, une hausse des températures et le temps devrait de stabiliser à partir de mardi, 28 mai 2019, a indiqué l’ingénieur à l’Institut national de la météorologie(INM), Bacem Nahali.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, il a précisé que des pluies éparses sont attendues, lundi, dans le nord et le centre. Des quantités importantes de pluies seront enregistrées dans les régions nord ouest : Tabarka (gouvernorat de Jendouba) et Nefza (gouvernorat de Béja).

Selon les prévisions de l’INM, les températures maximales seront comprises, lundi, entre 13 et 18 degrés sur le nord et les hauteurs et entre 24 et 29 degrés sur le reste du pays.

Nahali a, en outre, expliqué que les perturbations météorologiques sont dues à une dépression atmosphérique laquelle a été localisée dans les régions du nord de l’Algérie puis s’est propagée vers la Tunisie.

Cette dépression atmosphérique quittera la Tunisie vers l’Est. La mer sera, ainsi, très agitée à agitée dans le nord et les régions côtières Est.

Toutefois, l’ingénieur a fait savoir que des vents forts souffleront, à partir du début de cette semaine dans les régions côtières où les activités maritimes seront interdites.