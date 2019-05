Ligue des champions : L’Espérance de Tunis dénonce les actes de violence contre ses supporters au Maroc

Le comité directeur de l’Espérance de Tunis a dénonce, dimanche, les actes de violence qui ont visé les supporters du club, à l’occasion de la finale aller de la Ligue des champions d’Afrique de football disputée vendredi à Rabat face au Wydad de Casablanca (1-1).

Dans un communiqué rendu public dimanche, le club regrette également les actes de violences visant les membres de la délégation officielle non inscrits sur la feuille du match et qui se sont installés sur les gradins à côté des supporters sang et or, ajoutant qu’il avait demandé, lors de la réunion technique, d’assurer la sécurité du public pendant son déplacement et son retour entre Casablanca et Rabat.

“Une correspondance sera envoyée au ministère des Affaires étrangères pour prendre les mesures nécesssaires avec les autorités marocaines, car la délégation de l’Espérance et ses supporters sont avant tout des représentants officiels de la Tunisie dans le cadre d’une manifestation sportive internationale”, ajoute le club.

Le club rappelle que des témoignages des supporters qui se sont rendus au Maroc ont été écoutés et les dépassements commis envers les supporters de l’Espérance ont été signalés, images et vidéos à l’appui, alors que les médias marocains ont parlé des actes de violence perpétrés le jour du match contre les supporters de l’Espérance causant de graves blessures chez certains d’entre eux et des dégâts matériels importants.