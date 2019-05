Foot-Championnat de France (38e journée) : Le PSG s’incline à Reims, Caen relegué

Le Paris SG, champion en titre, n’a pas pu finir la saison en beauté en concédant une lourde défaite au stade de Reims (3-1) dans le cadre de la 38ème et dernière journée du Championnat de France de football.

Contraint de marquer quatre fois pour rejoindre Lionel Messi et ses 36 réalisations, Kylian Mbappé a raté sa mission presque impossible, et sur cet échec, le rideau est tombé sur l’année du PSG.

Le prodige de Bondy a inscrit son 33e but de la saison (59e) sur une passe de la tête d’Edinson Cavani, la seule connexion des deux joueurs sur le match. La plupart du temps, le champion du monde s’est perdu dans le marasme du jeu parisien, sans Neymar, suspendu, pour lui donner un souffle d’inspiration, ou il a semblé esseulé.

Paris n’a été menaçant que lors de la dernière demi-heure, piqué au vif par le deuxième but rémois. C’est à ce moment-là que Thomas Tuchel a commencé à se lever de son banc, après une heure dans un mutisme inhabituel pour lui.

Le latéral droit Thomas Meunier a été débordé par Baba Rahman sur l’ouverture du score (37e) puis c’est son homologue du côté gauche Layvin Kurzawa qui a été fautif sur le 2-0 de Mathieu Cafaro (56e), dont la reprise puissante a troué les gants de Gianluigi Buffon, loin d’être serein sur le coup.

Et sur le 3-1… il n’y avait simplement plus personne, car la défense parisienne, dans le camp rémois pour espérer l’égalisation, n’avait pas vu Pablo Chavarria partir dans son dos (95e). L’attaquant a profité d’un boulevard de 50 mètres pour tuer le match, et faire résonner MC Hammer, la musique qui célèbre chaque but local.

La dernière journée a été fatale à Caen qui évoluera en Ligue 2 la saison prochaine après sa défaite à domicile face à Bordeaux (0-1), tandis que Dijon a arraché la place de barragiste en battant Toulouse (2-1).

Dijon devra affronter Lens jeudi prochain pour tenter de se maintenir.

Cette ultime soirée de championnat a également été marquée par la cinquième place obtenue par l’OM, pour l’honneur, après sa victoire contre Montpellier (1-0), un rouge de Mario Balotelli et une saison très pénible.

Résultats

Stade de Reims – Paris Saint-Germain 3-1

SCO Angers – AS Saint-Etienne 1-1

SM Caen – Bordeaux 0-1

Dijon FCO – Toulouse FC 2-1

Olympique de Marseille – Montpellier 1-0

Nantes – Strasbourg 0-1

Stade Rennais – Lille OSC 3-1

OGC Nice – Monaco 2-0

Amiens SC – Guingamp 2-1

Nîmes – Olympique Lyonnais 2-3

Classement final

PTS J G N P BP BC DIFF

1. Paris-SG 91 38 29 4 5 105 35 70 Champion

—————————————————————————————

2. Lille 75 38 22 9 7 68 33 35

3. Lyon 72 38 21 9 8 70 47 23

4. Saint-Etienne 66 38 19 9 10 59 41 18

5. Marseille 61 38 18 7 13 60 52 8

6. Montpellier 59 38 15 14 9 53 42 11

7. Nice 56 38 15 11 12 30 35 -5

8. Reims 55 38 13 16 9 39 42 -3

9. Nîmes 53 38 15 8 15 57 58 -1

10. Rennes 52 38 13 13 12 55 52 3

11.Strasbourg 49 38 11 16 11 58 48 10

12. Nantes 48 38 13 9 16 48 48 0

13. Angers 46 38 10 16 12 44 49 -5

14. Bordeaux 41 38 10 11 17 34 42 -8

15. Amiens 38 38 9 11 18 31 52 -21

16. Toulouse 38 38 8 14 16 35 57 -22

17. Monaco 36 38 8 12 18 38 57 -19

18. Dijon 34 38 9 7 22 31 60 -29

——————————————————————————————-

19. Caen 33 38 7 12 19 29 54 -25 relegué

20. Guingamp 27 38 5 12 21 28 68 -40 relegué

Le tableau d’honneur

Champion : Paris Saint-Germain

Ligue des champions : Paris Saint-Germain (1er), Lille (2e)

3e tour de qualification pour la Ligue des champions : Lyon (3e)

L’OL sera directement qualifié pour la C1 en cas de victoire de Chelsea en finale de Ligue Europa.

Ligue Europa : Saint-Etienne (4e), Rennes (10e, vainqueur de la Coupe de France)

2e tour préliminaire de Ligue Europa : Strasbourg (11e, vainqueur de la Coupe de la Ligue)

Barrages de Ligue 1 : Dijon – Lens

– Match aller le jeudi 30 mai à Lens (21h00)

– Match retour le dimanche 2 juin à Dijon (21h00)

Relégués en Ligue 2 : Caen (19e), Guingamp (20e)

Promus en Ligue 1 : Metz (1er), Brest (2e)

Meilleur buteur : Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) avec 33 buts

Meilleur passeur : Téji Savanier (Nîmes) avec 13 passes décisives