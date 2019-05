Ligue des champions d’Afrique – Wydad vs EST : Notre objectif est de revenir avec résultat positif (Majdi Traoui)

Ligue des champions d’Afrique – Wydad vs EST

L’entraîneur adjoint de l’Espérance sportive de Tunis, Mejdi Traoui, a affirmé, jeudi à Rabat, que le club champion d’Afrique en titre, vient au Maroc avec l’objectif ultime de revenir avec un résultat positif face au Wydad de Casablanca, à l’occasion de la finale-aller de la Ligue des champions d’Afrique de football.

“C’est notre seule et unique manière pour jouer à l’aise à domicile lors du match retour et défendre notre sacre”, a ajouté Traoui lors de la conférence de presse d’avant-match, reconnaissant toutefois que ce ne sera pas facile surtout quand il s’agit d’une équipe forte comme le WAC et d’un grand entraîneur tel Faouzi Benzarti.

Il a dans ce sens ajouté que les finales sont jouées pour être gagnées et que la pression sera plus sur le camp du WAC qui sera appelé à marquer le plus sans encaisser de buts.

De son côté, le technicien tunisien du Wydad, Faouzi Benzarti a affirmé que son équipe va tenter d’imposer leur style, tout en prenant du plaisir sur le terrain.

Benzarti a fait savoir qu’il a demandé à ses joueurs de gérer ce derby avec sérénité et d’être “relaxes” le maximum possible, notant que le fait de disputer les matchs de la Ligue des champions à la maison et devant son public, a toujours été l’une des clés destructives du WAC.

Il a, dans ce sens, ajouté que le Wydad a montré durant les dernières années qu’il possède les armes qui font de lui l’une des équipes les plus fortes du Continent, sans pour autant nier la force de l’équipe adverse qu’il connaît “par cœur” et qui comprend de bons éléments, dont 90% se sont entraînés sous sa houlette.

“Pour cette raison, j’ai demandé à chaque élément de jouer son rôle sur le terrain, de donner le meilleur de lui-même et de ne pas commettre de bêtises”, a-t-il dit.

Sur le manque de réussite que connaissent les Casablancais et les pressions subies lors des dernières journées du championnat, le technicien tunisien a fait observer que le WAC “local” n’est pas celui continental et que le fait d’aller garder sa cage inviolée sur la pelouse du Mamelodi Sundowns résume cette situation.

De son côté, le capitaine de la formation marocaine, Ibrahim Nakkach a mis l’accent sur l’importance du respect de l’adversaire, “notre clé de réussite”, ajoutant que le groupe est habitué à jouer sous la direction de l’entraîneur Benzarti et qu’ensemble, ils vont jouer le tout pour le tout pour offrir la joie du sacre au public rouge et blanc. La finale retour est prévue le 31 mai au stade de Radès, rappelle-t-on.