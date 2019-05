Tunisie : Les développements de la situation en Libye au centre de l’entretien Caïd Essebsi-al-Sarraj

Les derniers développements en Libye et les efforts déployés aux niveaux régional et international pour l’arrêt des opérations militaires, ont été centre de l’entretien qu’au eu le président de la République, Béji Caïd Essebsi, mercredi, au Palais de Carthage, avec le président du conseil présidentiel du gouvernement de l’entente nationale de Libye, Fayez al-Sarraj.

L’accent est mis lors de l’entretien sur “les graves conséquences des opérations militaires sur le peuple libyen ainsi que sur la sécurité et la stabilité dans la région”.

Selon un communiqué de la présidence de la République, l’accent est mis également sur l’impératif d’ouvrir la voie au dialogue pour la relance du processus politique entre les protagonistes libyens sous l’égide des Nations Unies. Le but étant d’éviter l’effusion de sang en Libye et de préserver son unité et sa stabilité.

Le président de la République a affirmé à cette occasion le soutien de la Tunisie au peuple libyen et ses appels pressants pour une sortie de crise en Libye et pour lui épargner davantage de dégâts et de souffrances à travers l’arrêt immédiat des combats inter-libyens et l’engagement de toutes les parties à favoriser l’apaisement, faire preuve de retenue et privilégier l’intérêt supérieur de la nation.

“La solution en Libye doit être politique. Elle doit être trouvée par les libyens eux-mêmes sous les auspices de l’ONU sans ingérence étrangère.

La Tunisie n’a aucun agenda en Libye, sauf le retour de l’entente, de la stabilité et de la sécurité dans ce pays”, a insisté Béji Caïd Essebsi, relevant que l’intérêt de la Tunisie est que la Libye retrouve sa place naturelle et préserve son unité.