Mahdia-Ramadan-Contrôle : 9 décisions de fermeture de commerces

La direction régionale de la santé à Mahdia a adressé, entre 25 avril et 19 mai, 427 avertissements à des propriétaires de commerce pour non respect des conditions et normes d’hygiène, a indiqué lundi le chef de service de l’hygiène et de la protection de l’environnement au commissariat Lotfi Alalia.

Durant la même période, 9 décisions de fermeture de commerces ont été également émises et 35 procès d’infraction ont été rédigés contre des contrevenants pour les mêmes raisons, a-t-il ajouté.

Les brigades de contrôle sanitaire à Mahdia ont menée 7540 visites d’inspection à des commerces, magasins et grandes surfaces pendant la même période. Des quantités de produits alimentaires impropres à la consommation ont été saisies et détruites (produits laitiers, viandes rouges et blanches, poissons, jus, ..) et 61 échantillons de divers produits agroalimentaires ont été prélevés pour analyse, a souligné la même source.

Par ailleurs, les brigades de contrôle économique ont relevé 217 infractions durant la première quinzaine de Ramadan, a souligné la directrice régionale de commerce à Mahdia Samira Hmida.